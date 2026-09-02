Mireasa, sezon 14. Doamna Flori și doamna Isabela, protagonistele unui scandal! Ce confesiune a făcut Mircea despre Anne-Mary

În ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, un conflict s-a iscat între doamna Flori și doamna Isabela. Discutând cu mama lui, Mircea a făcut o dezvăluire neașteptată.

Au apărut tensiuni mari între doamna Flori și doamna Isabela, totul de la niște simple treburi casnice. Ulterior, Mircea și-a găsit mama stând singură pe terasă și, într-un moment de sinceritate, i-a făcut o confesiune neașteptată. Descoperă mai multe detalii despre acest subeict în ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii.

Doamna Flori și doamna Isabela, protagonistele unui scandal, la Mireasa: Capriciile iubirii! Ce confesiune a făcut Mircea despre Anne-Mary

Împărțirea atribuțiilor în casa Mireasa stârnit câteva discuții în contradictoriu!

„Eu am spălat mereu vasele, asta nu înseamnă că nu vrem să facem treabă, dar asta înseamnă că ai o atracție pentru Veronica pentru că Maria nu poate să facă și mâncare și să spele și vasele. Vasele erau pentru Veronica de spălat! Am spus, cine e pe bucătărie trebuie să facă vasele. Adică Maria e fraieră și Veronica e o doamnă?!”, a spus doamna Flori la Mireasa, emisiune care, potrivit programului TV, se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 la 16:00.

„Eu m-am gândit că trebuie să fac și eu ceva! De acum nu mai spăl niciun vas! Îmi cer scuze”, a spus doamna Flori, afectată de cele întâmplate.

Ulterior, doamna Flori a avut o coversație și cu Mircea din care a tras mai multe concluzii! Tânărul și-a deschis sufletul și a făcut confesiuni neașteptate.

„Am început cu stângul pentru că am vrut și îmi asum. Anne-Mary a fost pentru mine o provocare, îmi plac femeile care se alsă greu de cucerit”, a recunoscut Mircea.

„Părea dragoste la prima vedere”, a spus Raluca Preda la emisiunea.

„Așa este, dar are un caracter care nu mă definește. Da, sunt fete potrivite pentru mine în caas Mireasa, dar prefer să nu spun, să știu doar eu, să las timpul să treacă”, a mai zis Mircea.

Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.