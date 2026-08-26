Mireasa, sezon 14. Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare. Cei din casă și-au motivat alegerile la vot

În ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii, AdrenaLinia a sunat și concurenții au propus spre eliminare patru concurenți. Descoperă cine riscă să fie eliminat.

AdrenaLinia a sunat pentru prima oară în sezonul 14 și surpriza a fost mare, căci concurenții care au răspuns au primit sarcina de a-i aduna pe ceilalți din casă la discuții și de a propune spre eliminare o fată și un băiat despre care consideră că nu s-au adaptat în casa Mireasa.

În urmă acestui vot, patru concurenți au intrat în cursa de eliminare în ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii. Descoperă în rândurile de mai jos cum și-a motivat fiecare alegerea făcută.

Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare în ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii. Cum și-au motivat tinerii voturile exprimate

După ce AdrenaLinia a sunat, în casa fetelor și în casa băieților s-au purtat discuții. Ulterior, fiecare a propus spre eliminare o fată și un băiat, prezentând totodată și motivul pentru care a ales astfel.

Băieții l-au desemnat pe Emanuel pe motiv că nu i-a plăcut nicio fată și pentru faptul că nu s-a acomodat atât de bine în casă. Dintre fete, aceștia au propus-o pe Andreea.

Fetele au primit aceeași sarcină și acestea au decis să îi desemneze pe Veronica și pe Alberto.

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Astfel, în cursa de eliminare au intrat Emanuel, Andreea, Veronica și Alberto. Publicul are la dispoziție câteva zile pentru a alege pe cine dorește să elimine din competiție. Rezultatul se va afla în gala Mireasa de vineri, 28 august 2026.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.