Mireasa, sezon 14. Primele imagini cu Ronaldo, noul concurent. Ce a declarat când a intrat în competiție

Ronaldo, noul concurent din sezonul 14 Mireasa, a intrat în competiție în emisia de pe 7 septembrie 2026. Tânărul este verișorul lui Ciprian din sezonul 13.

Ronaldo este agent de vânzări, este zodia Pești, se descrie ca fiind un tip foarte onest, iar ultima lui relație s-a încheiat cu 2 luni și jumătate înainte de a veni la Mireasa. Își dorește o parteneră sinceră, feminină, sigură pe ea, care să-l respecte. În trecut, Ronaldo a muncit în străinătate: a fost plecat în Anglia un an, s-a întors în Timișoara, apoi a plecat 3 ani în Italia și a revenit din nou în Timișoara. Ca studii, Ronaldo este absolvent al Facultății de Economie și Afaceri Internaționale.

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Un nou concurent a intrat în casa Mireasa. Cine este Ronaldo. Fanii emisiunii îl știu pe verișorul lui

Ronaldo a intrat în competiție în emisia live de pe 7 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

„Numele e de la tatăl meu. A fost jucător de fotbal și era pasionat de brazilianul Ronaldo. Am jucat și eu fotbal. Nu am mai putut să joc din cauza ligamentelor, dar am descoperit sala și e ok așa. Eu am urmărit emisiunea și înainte. Am urmărit sezonul cu Giovana și Sese, voiam să vin mai repede la Mireasa, dar am avut relație. Tot timpul a fost un gând de a încerca o expreiență de genul acesta. Pe lângă sală, îmi place să citesc, să mă plimb, să alerg. Am făcut foarte multe lucruri. Ce mi-a plăcut cel mai mult să fac a fost frizeria”, a spus Ronaldo.

Ronaldo și-a făcut apariția în casa Mireasa la finalul emisiei live, urmând ca fetele, iar apoi telespectatorii să afle mai multe lucruri despre el.

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