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Mireasa, sezon 14. Primii concurenți care s-au declarat într-o cunoaștere în acest sezon! Despre cine este vorba

În ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii, doi concurenți s-au declarat într-o cunoaștere. Descoperă despre cine este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 14:39 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 14:45
Descoperă cine sunt concurenții care au decis să se declare într-o cunoaștere în sezonul 14 Mireasa | Antena 1
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Surpriză de proporții în ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii, după ce doi concurenți și-au făcut curaj și au făcut un pas important: să se declare într-o cunoaștere, în mod oficial. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce concurenți este vorba.

Primii concurenți care s-au declarat într-o cunoaștere în acest sezon! Despre cine este vorba și ce s-a aflat în ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii

În gala de vineri a îndrăgitului show matrimonial au fost difuzate imagini cu Valentin și Maria. Camerele de filmat i-au surprins stând relaxați în pat și discutând despre tot felul de lucruri. Aceștia păreau extrem de relaxați, semn că se simt foarte bine împreună.

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„Nu vreau să fac ceva și să greșesc față de tine”, a mărturisit Valentin, vizibil captivat de prezența tinerei.

Ulterior, în platoul emisiunii, Simona Gherghe le-a explicat celor doi concurenți ce înseamnă ideea de a fi într-o cunoaștere. După ce au stat timp de câteva secunde să se gândească, Valentin și Maria au ales să se declare în mod oficial într-o cunoașter, spre marea surpriză a tuturor.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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