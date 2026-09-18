Mireasa, sezon 14. Radu a dezvăluit ce decizie a luat în privința fostei iubite, Anne-Mary! De ce a plâns concurenta

În ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Radu a dezvăluit ce decizie a luat în privința fostei iubite, Anne-Mary.

Situație neașteptată în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Radu a dezvăluit, de față cu toți cei prezenți în platou, ce decizie a luat în privința fostei iubite, Anne-Mary. Descoperă ce s-a întâmplat și ce au surprins camerele de filmat.

Radu a dezvăluit ce decizie a luat în privința fostei iubite, Anne-Mary! De ce a plâns concurenta, în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14

În ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, camerele de filmat au surprins momentul în care Anne-Mary a început să plângă. Se pare că o întrebare pusă de Andrei Beleuț la Mireasa. Capriciile iubirii au rănit-o pe tânără atât de mult încât nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Fostul ei partener a mers în cameră, să se asigure că este bine.

După acest moment, Radu a purtat o discuție cu Anne-Mary în care a încercat să îi explice în detaliu ce anume l-a deranjat în comportamentul ei din ultima perioadă. Vizibil afectată de toate cele întâmplate, Anne-Mary a reacționat vehement: „Vrei să mă distrugi?!”. Tânăra adorit să arate astfel cât de mult o afectează situația, dar și cât de mult își dorește să se împace cu fostul ei partener.

Cu toate acestea, după un dialog lung și intens în care și-au spus tot ce aveau pe suflet, cei doi au reușit să găsească o cale de mijloc, s-au împăcat și au decis să își mai acorde o șansă, chiar dacă Radu declarase inițial faptul că mai are, totuși, o mică reținere în ceea ce privește acest pas.

Dar tânărul a acceptat să o ierte și cei doi s-au îmbrățișat și sărutat, pentru prima oară în ultimele câteva zile.

„Și acum vine întrebarea: Anne, Radu, sunteți din nou un cuplu la Mireasa?”, a întrebat Simona Gherghe.

Răspunsul a venit imediat și concurentul a răspuns afirmativ. Ulterior, îndrăgita prezentatoare a oferit câteva sfaturi utile tinerei.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.