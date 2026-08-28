Mireasa, sezon 14. Rezultatul cursei de eliminare dintre Andreea, Veronica, Emanuel și Alberto. Cine a fost eliminat

În gala Mireasa din 28 august 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentul publicului și a anunțat cine părăsește competiția, în urma votului.

În gala Mireasa din data de 28 august 2026, patru concurenți au stat cu sufletul la gură și au așteptat să descopere care este deznodământul votului de eliminare, început miercuri. Descoperă în rândurile de mai jos cine a părăsit competiția și ce a anunțat Simona Gherghe.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Andreea, Veronica, Emanuel și Alberto. Cine a fost eliminat în gala din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa

Au fost emoții foarte mari în casa Mireasa. Regul iubirii, după ce patru concurenți au fost la cursa de eliminare timp de o câteva zile. Totuși, publicul a fost cel care și-a spus cuvântul și a decis cine merită să continue drumul în casa Mireasa, dar și cine ar trebui să fie eliminat din sezonul 14.

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Primii concurenți salvați au fost Emanuel și Alberto. Cu un procent de 63%, concurenta care a fost eliminată a fost Andeea.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Fiindcă s-au clasat pe ultimul loc în votul telespectatorilor, Stelian și Amira au părăsit competiția, alături de Andreea.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.