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Mireasa, sezon 14. Veronica a dezvăluit detalii dureroase despre trecutul său amoros! Prin momente grele a trecut

Într-o discuție cu alte concurente din casa Mireasa sezonul 14, Veronica a dezvăluit detalii dureroase din trecutul său amoros.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 12:25 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 13:21
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În ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Veronica și-a deschis inima față de câteva concurente din casă și a dezvăluit prin ce situații dificile și dureroase a trecut de-a lungul timpului, în plan sentimental.

Veronica a dezvăluit detalii dureroase despre trecutul său amoros! Prin momente grele a trecut concurenta și ce s-a aflat la Mireasa. Capriciile iubirii

Veronica Miron are 32 de ani, este din Republica Moldova, din Chișinău, este influencer și își dorește o carieră de cântăreață, dar este totodată dornică să își găsească alesul în emisiune.

Stând de vorbă cu alte concurente din casa Mireasa, tânăra a dezvăluit faptul că a avut ocazia să stea timp de un an în casă cu un iubit, dar din pură întâmplare a descoperit că acesta a fost violent cu fosta lui parteneră. Tânăra a fost marcată de vorbele lui și a devenit prevăzătoare, dar într-una din zile chiar ea a avut de suferit atunci când partenerul a bruscat-o de mai multe ori.

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Ulterior, aceasta a spus că și-a cunoscut cea mai mare iubire a vieții sale, un tânăr cu care a format un cuplu timp de șase ani. La început, din cauza relației anterioare cu iubitul violent, Veronica Miron a spus că a simțit o imensă reținere și a respins ideea de a se muta împreună, atunci când noul iubit i-a propus acest lucru. Așa cum chiar ea a declarat anterior, cei doi s-au despărțit după 6 ani, din cauza faptului că relația nu se îndrepta spre o căsătorie și spre formarea unei familii.

Ce alte detalii au ieșit la iveală despre trecutul amoros al tinerei? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus din ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

colaj foto cu veronica si alte concunte din casa mrieasa sezonul 14
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Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

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