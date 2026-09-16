Mireasa, sezon 14. A doua nouă concurentă a transmis un mesaj pentru un băiat din casă: „Intru în curând să te cunosc!”

Simona Gherghe a anunțat că în casa Mireasa vor intra două noi concurente. După venirea Andreei, ceilalți o așteptau și pe a doua fată, însă aceasta a trimis doar un mesaj, cu promisiunea că va veni în curând.

Băieții au așteptat să vadă pentru cine a transmis viitoarea nouă concurentă un mesaj. Andrei Beleuț a fost surprins să-și audă numele.

„Mai așteptați ceva?!”. Concurenții așteptau să o cunoască pe a doua nouă concurentă, însă Simona Gherghe i-a luat prin surprindere: „Vă propun să ascultați ceva!”

„Bună, Andrei! Te-am observat la Mireasa și cred despre tine că ești glumeț, spontan și respectuos. Voi intra în curând în casă să te cunosc și să mă conving dacă în relaitate chiar așa ești. Și o să-ți mai spun un lucru pe care îl avem în comun: amândurora ne plac provocările”, a spus noua concurentă.

Mesajul a fost difuzat în emisia live de Mireasa de pe 16 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1

Simona Gherghe l-a invitat pe Beleuț să-i arate o fotografie cu tânăra și acesta s-a arătat încântat: „E drăguță! O să vă placă și vouă! E blondă, e simpatică. Nu mă gândeam că o să fie pentru mine”, a spus Beleuț.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.