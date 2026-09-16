Mireasa, sezon 14. Paula și Alberto s-au declarat într-o cunoaștere după ce au dormit împreună

Panica de la miezul nopții a fost prilej de apropiere pentru doi concurenți din casa Mireasa. Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt într-o cunoaștere

În casa Mireasa a fost panica de la miezul nopții. Este un task care se întâmplă în fiecare sezon și care îi aduce pe concurenți în postura de a alege în 15 secunde casa în care vor să petreacă noaptea. Alberto a fugit în casa fetelor, unde se afla Paula. Așa au ajuns cei doi să doarmă îmbrățișați și să se învăluiască într-o ploaie de pupici. Cei doi au precizat în direct că nu a existat un sărut între ei.

„Ce s-a întâmplat sub pilotă? V-ați pupat sau nu v-ați pupat?”, i-a întrebat Simona Gherghe în direct.

Panica de la miezul nopții a adus o nouă cunoaștere în casa Mireasa. Cine sunt tinerii surprinși în tandrețuri de camerele de filmat: „Ce s-a întâmplat sub pilotă?”

„Nu ne-am pupat, ne-am abținut foarte tare. Nu se cade dacă nu suntem într-o cunoaștere”, a spus Alberto, moment în care Simona Gherghe le-a adresat întrebarea: Paula, Alberto, vă declarați într-o cunoaștere?

Inițial, Alberto a răspuns nu, însă după ce li s-a explicat ce înseamnă cunoașterea în accepțiunea emisiunii Mireasa, cei doi au spus DA.

„Păi ieri am spus că nu și astăzi cred că tot nu rămâne. N-am o intenție de a cunoaște altă fată”, a spus Alberto.

„Vrei să răspund eu? Da”, a luat Paula atitudine, iar un „Da” a venit și din partea lui Alberto ulterior.

Cei doi au anunțat că sunt într-o cunoaștere în emisia live de Mireasa de pe 16 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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