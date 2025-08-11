Mireasa, sezon 5. Sabrina iubește și zâmbește din nou. Fosta soție a regretatului Perneș s-a afișat în prezența noului iubit

La aproape jumătate de an de la moartea lui Perneș, Sabrina a găsit puterea de a zâmbi din nou și de a se afișa alături de noul său partener. Viața merge mai departe, iar Sabrina s-a reîndrăgostit de un tânăr cu părul creț și ochii verzi pe nume Călin. Sabrina nu a spus nimic concret despre noua relație, însă o imagine face cât 1000 de cuvinte.
Sabrina din sezonul 5 Mireasa zâmbește din nou
În dreptul unei imagini în care apare cu tâmpla lipită de tâmpla lui Claudiu, Sabrina a scris citatul: „Lumile se schimbă când privirile se întâlnesc”. De asemenea, tânărul a publicat o fotografie cu Sabrina, în dreptul căreia a atașat cunoscuta melodie de dragoste a artistului Rareș: „Am tot”. Printre versurile melodiei se numără:
„Doar cu tine am toooot
Doar cu tine, cu tine am toooot
De când tu ești cu mine am tot
De când tu ești cu mine am tot
N-am crezut în îngeri
Până pând în viața mea ai venit tu, ai venit tu
Și spune-mi cum se-ntâmplă ca dintr-un necunoscut
Tu ai devenit pe loc tot ce-am mai bun
Strig în gura mare te iubesc o viață întreagă și puțin mai mult
Vreau să știe toată lumea suntem cei mai fericiți de pe pământ”.
Sabrina a suferit enorm după moartea lui Perneș, deși erau despărțiți
Chiar dacă era despărțită de Perneș, Sabrina a suferit foarte mult din cauza morții tânărului alături de care a trăit momente fericite la un moment dat. Sabrina a fost concurentă în sezonul 5 Mireasa și s-a căsătorit cu Andrei Perneș, tânărul care a murit într-un tragic accident rutier pe 19 februarie 2025.
Sabrina și Andrei Perneș au format un cuplu timp de doi ani de zile, dar drumurile lor s-au separat în vara anului 2024. Iubirea lor a fost una pătimașă, iar Andrei a luptat mult să o cucerească. De dragului lui, Sabrina s-a mutat la Cluj, însă lucrurile nu au mai funcționat între ei.
Sabrina a fost extrem de afectată la înmormântarea lui Andrei Perneș și i-a transmis un mesaj emoționant, promițându-i că va avea grijă de pisicile pe care și el le-a iubit. „Te rog să ai grijă de tine acolo sus. O să am eu grijă de Apollo, Abel și Adolf”.
Citește și: Ce semn bizar a primit Andrada Perneș de la fratele său, la aproape o lună de când Andrei s-a stins din viață. Tânăra a spus totul