Mireasa, sezon 5. Un fost concurent a devenit tată de curând și urmează să se căsătorească

Mireasa, sezon 5. Un fost concurent a devenit tată de curând și urmează să se căsătorească

Sebastian din sezonul 5 Mireasa a devenit tatăl unei fetițe minunate de curând. Fiica fostului concurent al emisiunii se numește Medeea. 

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 12:53 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 13:02
Un fost concurent a devenit tată de curând | Antena 1

Sebastian din sezonul 5 Mireasa a devenit tată pe 12 iunie 2025. Valentin, fost coleg de competiție cu Sebastian, a publicat recent pe rețelele sociale o fotografie în care o ține în brațe pe fiica amicului său.

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 5. Sebastian a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Alexandra Elena.

Sebastian din sezonul 5 Mireasa este tatăl unei fetițe pe nume Medeea

Sebastian este în culmea fericirii ca tătic. El și Alexandra vor face nuntă la finalul lunii august.

Sebastian de la Mireasa și mama fiicei sale se vor căsători pe data de 30 august 2025, așa cum au anunțat în mediul online. Cei doi formează un cuplu de mai mult timp. În ciuda tuturor obstacolelor și provocărilor pe care le întâmpinat Sebastian de-a lungul concursului Mireasa, acesta a continuat să creadă în dragoste adevărată! El trăiește o frumoasă poveste de iubire cu o tânără care îi împărtășește aceleași sentimente. Cei doi au anunțat data nunții încă din 2023.

Citește și: Sebastian de la Mireasa se căsătorește cu iubita lui.

Cine este Sebastian, fost concurent din sezonul 5 Mireasa

Sebastian Dudasi s-a născut pe 15 martie 1998. Ca orice om am și plusuri și minusuri, probabil că plusurile mi le știu și minusurile nu mi le cunosc... Sunt o persoană destul de perfecționistă, o persoană alunecoasă, dar totodată sinceră. Orice ține de un lucru nou, e un hobby pentru mine.

Provin dintr-o familie unită, muncitoare, puțin mai sus de modestă, dar am fost crescut cu foarte puțini bani pentru că ei m-au învățat că banii provin din muncă”, a declarat Sebastian.

”În unele momente sunt egoist, pentru că sunt singuri la părinți. Eu nu pot să îmi iau singur deciziile. Mama lucrează ca asistent medical și nu a putut să mă însoțească la emisiune. Am fost un copil rebel, am schimbat două școli și mai multe clase.

Am urmat Facultatea de Inginerie Electrică, după patru ani am terminat cu chiu cu vai și în momentul de față sunt inginer. Jobul meu este de întreținere și reparații avioane. Mă consider o persoană proastă pentru că îmi doresc tot timpul să învăț”, a mai spus Sebastian Dudași.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Gabrielei. Are în spate o dramă în familie, despre care nu poate vorbi fără să p... Chat-ul zilei la Mireasa, 15 august 2025.
