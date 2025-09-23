Antena Căutare
Mireasa, sezon 6. Imagini adorabile cu fiul Gabrielei și al lui Valentin. Micuțul Tudor a împlinit recent 2 ani

În luna septembrie, Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa au sărbătorit aniversarea de 2 ani a fiului lor. A fost un moment de mare bucurie pentru familie, iar frumoasa mămică a publicat imagini adorabile cu Tudor pe rețelele sociale.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 13:09 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 13:19
Gabriela și Valentin au sărăbtorit aniversarea de 2 ani a fiului lor

Soților Harle le face plăcere să împărtășească pe rețelele sociale câteva momente din viața lor. cei doi se bucură să fie alături de fiul lor, care crește pe zi ce trece.

Micuțul Tudor Gabriel are 2 ani și este un băiețel sprinten și energic. De ziua lui, micuțul Tudor a avut parte de o mulțime de cadouri, iar mama sa s-a bucurat să-i vadă reacțiile.

Cât a crescut fiul lui Valentin și al Gabrielei. Cum arată micuțul Tudor la 2 ani

„Au trecut doi ani de când ai venit pe lume și ne-ai învățat ce înseamnă iubirea adevărată. Două brațe micuțe au reușit să cuprindă toată inima noastră și să ne umple casa de zâmbete. La mulți ani, dragostea noastră, să rămâi mereu plin de magie și lumină! Nu știu cine se bucură mai tare: el pentru cadouri sau eu pentru că îi văd reacțiile!”, a transmis Gabriela pe rețelele sociale.

Mireasa, sezon 7. Imagini superbe cu fiul lui Dani și al Daianei. Cum arată micuțul Thiago

Gabriela și Valentin trăiesc o viață frumoasă împreună, iar cei care i-au susținut în cadrul sezonului 6 Mireasa se bucură să vadă tot ceea ce construiesc împreună.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle. Cei doi au divorțat când tânăra era însărcinată și s-au împăcat după nașterea băiețelului lor

Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle s-au cunoscut în sezonul 6 Mireasa. Fostul concurent al show-ului matrimonial a fost fascinat de frumusețea tinerei. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să afle mai multe detalii despre ea.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început timid, chiar pe platourile de filmare ale emisiunii. Aceștia au acordat o șansă relației, după ce și-au dat seama că au lucruri în comun, printre care se numără și sportul.

Parcursul lor în sezonul 6 Mireasa a fost plin de momente fericite și obstacole. Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle au fost la un pas să renunțe unul la celălalt, în urma presiunii și tensiunilor din casă.

În ciuda situațiilor dificile, cei doi au rămas împreună. Mai mult, aceștia s-au căsătorit în Marea Finală a reality show-ului. La scurt timp de la ieșirea din competiție, Valentin Harle a făcut un anunț care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Fostul concurent Mireasa anunța că el și Gabriela Pițigoiu au decis să meargă pe drumuri separate chiar în perioada în care tânăra era însărcinată. După ce copilul lor s-a născut, cei doi au rămas în relații bune și în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă unul altuia și s-au împăcat.

Gabriela și Valentin
+5
