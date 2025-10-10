Antena Căutare
Mireasa, sezon 7. Vlad și Cătălina Bibire, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut și cum arată acum Adam

Vlad și Cătălina Bibire din sezonul 7 Mireasa sunt doi părinți fericiți și mândri. Micuțul Adam crește pe zi ce trece și devine din ce în ce mai frumos. 

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 12:08
Vlad și Cătălina Bibire s-au căsătorit în sezonul 7 Mireasa | Instagram

Vlad Bibire, a publicat o imagine înduioșătoare alături de fiul său și al Cătălinei. În imagine, apare și cea mai bună prietenă a lui Adam Theodor, cățelușa Jessie. De asemenea, tânăra mămică a postat o fotografie cu Adam în premergător, jucându-se cu cățelușa.

Micuțul Adam are aproape 10 luni și este un băiețel extrem de simpatic și le umple inimile de bucurie celor doi foști concurenți Mireasa. Fanii Mireasa se bucură de fiecare dată când văd familii reușite și fericite formate în cadrul show-ului matrimonial, iar familia Bibire se numără printre ele.

Vlad și Cătălina Bibire din sezonul 7 Mireasa, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut și cum arată acum Adam

Vlad Bibire și Cătălina Bibire au devenit părinți pe 27 decembrie 2024.

„Cum a fost 2024? Incredibil! A început blând, senin, cu putere de muncă și poftă de viață și s-a încheiat cu viața însăși. N-am cunoscut iubirea necondiționată până pe 27 decembrie, când băiețelul nostru ne-a întregit familia”, a transmis Vlad Bibire.

Vlad și Cătălina au devenit părinți de băiat. Cei doi foști concurenți Mireasa au făcut gender reveal într-un mod spectaculos.

Cu cei dragi aproape, Vlad și Cătălina au deschis o cutie din care au zburat baloane albastre, anunțând astfel că așteaptă un băiețel. Înainte de a face dezvăluirea, cei doi au ascultat un mesaj despre povestea lor de dragoste, spusă din perspectiva bebelușului din burtică.

Colaj cu Vlad și Cătălina Bibire
+3
„Eu sunt bebe și vă vorbesc de sub inimioara mamei. Știu că sunt un bebe foarte așteptat de către toți, în special de bunici, care credeau că toată viața vor fi bunici de câini. Au făcut deja practică pe cățelușul nostru Jessie, iar acum sunt cu siguranță pregătiți și pentru nepoței. Povestea de dragoste a frumoșilor mei părinți a început la TV. Emisiunea Mireasa de pe Antena 1 le-a unit la propriu destinele. Chiar de Ziua Îndrăgostiților tati și mami s-au sărutat pentru prima oară. Nu mă întrebați de unde știu așa detalii. Și ulterior au devenit cuplul Șoarec. Au și câte un tatuaj cu șoricel care confirmă faptul că sunt făcuți unul pentru altul. În iulie, s-au căsătorit n cadrul show-ului. Iar azi, la un an de la căsătorie, tot într-o zi frumoasă de iulie se țin de mână cu mine în burtică. Înainte de a afla că sunt deja în burtică, i-am spus mamei în vis despre asta, dar în era tehnologiei ei au decis că e mai veridic să facă un test de sarcină. Vestea a venit ca o adevărată minune, după sărbătorile Pascale.”, este mesajul care i-a adus Cătălinei lacrimi în ochi.

Mireasa, sezon 12. Gestul „intim” făcut de Adin pentru Ștefania, înainte de a dormi împreună. Cum a reacționat Lavinia...
