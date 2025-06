Mireasa, sezon 8. Bogdana, primul mesaj după ce a ieșit din spital: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă”

Bogdana din sezonul 8 Mireasa a anunțat că este bine și că a fost externată. Tânăra a trecut prin clipe extrem de grele.

Bogdana a încercat să-și pună capăt zilelor, dar a fost salvată. Acum, fosta concurentă a sezonului 8 a transmis un mesaj pozitiv pe rețelele sociale. Bogdana le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis cuvinte frumoase în această perioadă grea pentru ea.

Bogdana, mesaj pozitiv după ce a recurs la un gest șocant

„Fac această postare pentru a vă mulțumi pentru grija voastră, pentru mesajele de încurajare și pentru gândurile bune pe care mi le-ați transmis într-un număr atât de mare. Sunt recunoscătoare față de voi. Vă iubesc din suflet și vreau să știți că și datorită vouă Dumnezeu mi-a mai dat o șansă. Acum sunt bine, am ieșit din spital, doar că mai am nevoie de puțin timp în liniște să trec peste ceea ce s-a întâmplat”, a transmis Bogdana pe contul ei de Instagram.

În urmă cu câteva zile, Bogdana a publicat pe rețelele sociale un filmuleț în care apărea plângând și spunând că a ajuns la capătul puterilor.

„Acesta este ultimul videoclip pe care îl voi face, este ultima dată când mai vorbesc cu voi. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați fost alături, indiferent de situație, vă mulțumesc și celor care mi-ați vorbit frumos și celor care mi-au vorbit urât. Vreau să vă transmit un singur lucru: eu am trecut prin foarte multe greutăți și toate m-au adus în punctul de a lua această decizie. Nu vă îndrum și nu vă recomand această decizie, doar că eu nu mai pot. Am fost puternică dar am ajuns la capătul puterilor și nu mai vreau să mai continui. Am încercat să am o viață frumoasă în ciuda traumelor prin care am trecut, am încercat să îmi iubesc părinții chiar dacă ei nu m-au iubit, am încercat să-mi întemeiez o familie, cu toate că nu a funcționat și persoana cu care am vrut să-mi întemeiez familia nu m-a iubit suficient sau eu nu am știut să iubesc, am încercat să-mi depășesc situația financiară și socială și să nu mai fiu o simplă ospătăriță. Am dat la poliție, am luat toate probele, dar m-au picat la medical, pentru că nu am bani și relații și cu tot ce s-a întâmplat nu mai pot să o mai duc mai departe. În timpul căsniciei am fost obligată să fac întrerupere de sarcină pentru că au zis că ei nu vor un copil din partea mea, pentru că eu sunt nebună cu tot neamul. Astea sunt toate situațiile prin care am trecut în ultimul an și jumătate și nu mai pot. Am obosit și nu mai pot. Pentru mine, din păcate, viața s-a încheiat”, a transmis Bogdana în videoclipul cutremurător.

Din fericire, tânăra care a încercat să-și curme viața a fost salvată.