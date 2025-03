Mireasa sezonul 11, 12 martie 2025. Ce au discutat Maria și Cristian după ce Adrian a spus că s-a simțit privit de fată

Adrian a avut parte de o mică petrecere de bun venit în casa Mireasa. Noul concurent a luat la dans mai multe fete, iar Cristian s-a simțit deranjat de interacțiunea dintre Maria și Adrian.

Maria i-a spus în live lui Adrian că nu are ochi decât pentru Cristian, după ce noul concurent Miresa a spus că fata i-a aruncat priviri. Maria și Cristian au discutat pe tereasă, iar fata a fost vizibil afectată de faptul că și-a supărat iubitul. Maria i-a spus că-i pare rău că a făcut un gest care l-a deranjat pe iubitul ei.

„Nu vreau să te desparți de mine pentru lucruri care nu există. M-ar durea inima și sufletul să te pierd!”, i-a spus Maria lui Cristian.

„Eu nu vreau să te fac să te simți stresată! Aici sunt teste peste teste! Eu vreau să ajungem la o căsătorie, dar nu vreau ca după câteva luni să… Vreau ceva real”, a spus Cristian.

„Am fost stresată pentru că știam că am greșit. Poate fi și asta (n.r. să-l refuze pe Adrian la dans). Nu a fost că mi-am dorit lucrul ăsta, pur și simplu am zis că e doar un dans. După dans mi-am dat seama că o să-l deranjeze pe Cristian. Am dansat mai mult de distracție”, a spus Maria în emisia live de Mireasa de pe 12 martie 2025.

„Nu a fost nicio privire. Nu am loc pentru altcineva, dacă ai interpretat așa îmi pare rău. Nu există să am loc pentru altcineva în momentul de față decât pentru Cristian. Poate ți s-a părut. Eu sunt mai prietenoasă, râd mai mult, dar eu așa sunt cu toată lumea”, i-a spus Maria lui Adrian.

