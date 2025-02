Mireasa sezonul 11, 25 februarie 2025. Nou conflict între Mihaela și Liliana. De ce s-au încins spiritele: „V-ați zgâriat?”

Mihaela și Liliana au avut un nou conflict. După ce Mihaela a fost deranjată că Lilina a dormit cu Ștefan în pat la task-ul cătușelor, o altă discuție tensionată a apărut între cele două foste prietene.

Mihaela a luat o farfurie din suport, iar Liliana i-a atras atenția că era farfuria ei. Deranjată de tonul Lilianei, iubita lui Ștefan i-a spus că era farfuria sin suport și a vrut să plece din bucătărie. Liliana s-a dus să-i explice Mihaelei de ce a avut impresia că era farfuria ei. Iubita lui Robert a luat-o de mână pe Mihaela, ea și-a tras mâna și s-a ales cu o mică zgârietură.

Mihaela a mers la Ștefan să-i povestească situația și să-i arate zgârietura de pe mână.

„De ce mă apuci așa?”. Gesturi fără precedent între Liliana și Mihaela. Fetele au intrat într-un nou conflict: „V-ați zgâriat un pic?”

„De unde să știu că farfuria de la uscat era farfuria ei?”, i-a spus Mihaela lui Ștefan.

„De ce nu stai să vezi ce am de spus? Eu am avut impresia că eu am luat-o din suport și mi-am pus-o pe masă. Mă gândeam eu în altă parte și credeam că am luat-o de pe suport”, a spus Liliana care a venit la ea.

„Ți se pare că eu n-am gânduri, Lilina?”, a întrebat-o Mihaela.

„Eu ți-am zis că iau altul. Ți-am zis: Da, e ok, nu te stresa. De fiecare dată interpretezi”, a spus Liliana.

În emisia live de Mireasa Liliana a spus că orice fată ar fi fost în spatele ei, ar fi reacționat la fel.

