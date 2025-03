Amalia, noua concurentă, a intrat în casa Mireasa pe 3 martie 2025. Băieții i-au adresat întrebări în emisia live de luni.

Amalia are 22 de ani și s-a înscris la Mireasa pentru că dorește să-și întemeieze propria familie. Părinții o privesc de acasă și o susțin în acest demers.

Mireasa sezonul 11, 3 martie 2025. Cine e Amalia. Noua concurentă are 22 de ani și visează să aibă trei copii

Amalia are 22 de ani și este din Deva. Consideră că este o persoană prietenoasă și visează să aibă trei copii. Își dorește un bărbat local și sincer.

Amalia provine dintr-o familie numeroasă. ”Cred că au emoții mai mari decât am eu. Se uită, abia așteptau momentul”, a zis noua concurentă despre cei dragi.

”Momentan nu lucrez, nu am făcut facultate. Am activat și în industria de Only, să știi, să nu existe discuții mai apoi”, a dezvăluit noua concurentă când Teo a întrebat-o.

Amalia este născută în zodia Fecioară și a terminat un liceu cu profil sportiv. Vezi întregul moment în clipul video de mai sus.

