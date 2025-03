Mireasa sezonul 11, 5 martie 2025. Amalia a dezvăluit că o altă concurentă a făcut conținut pentru adulți, iar fata a recunoscut

Amalia a povestit despre perioada în care a făcut streaming pentru adulți. Noua concurentă Mireasa a dezvăluit că mai există o altă fată în emisiune care a făcut un astfel de conținut.

Într-un dialog cu Andi și Roberta, Amalia a spus că Eleonora a făcut și ea conținut pentru adulți. Amalia nu a știut să identifice sursa de unde a aflat infromația despre Eleonora.

„Păi nu a făcut și Eleonora chat? Din casă am auzit. Sau cred că am văzut eu ceva afară…”, a spus Amalia.

Eleonora a spus că afirmația Amaliei este reală.

O concurentă care se află în casa Mireasa de la începutul sezonului a făcut conținut pentru adulți. Amalia a dat-o de gol, iar tânăra a recunoscut: „Asta a fost în urmă cu 5 ani”

„M-a întrebat, iar răspunsul a fost afirmativ. Asta a fost în urmă cu 5 ani. Am avut acest job pe o durată de 2 luni. Pe final de liceu. Aveam 18 ani. Probabil aveam lipsuri din toate părțile. Lipsuri sociale. Îmi doream și un venit ca să mă pot muta de la părinți. Cred că astea au fost: stresul cu familia. Atunci s-au despărțit părinții, eu nu aveam nicio îndrumare. Eu consider că am fost influențată de reclame. Familia știe, toată lumea știe. Nu aș mai face această treabă”, a spus Eleonora.

„Cred că am auzit de afară. Nu mai țin minte. Am crezut că se știe”. a spus Amalia.

