Mireasa, sezonul 11. Amalia a intervenit telefonic. Ce le-a spus Mariei Lungu și lui Marinescu: „De când am plecat eu...”

Amalia a intervenit telefonic la Capricii, după un material cu o conversație amicală între Marinescu și Maria Lungu. Amalia a vorbit frumos cu băiatul pe care l-a sărutat înainte de a părăsi casa Mireasa.

„De când am plecat eu Maria își face mari speranțe. Văd că se bucură foarte tare de atenția lui Marinescu, dar să nu se entuziasmeze prea mult pentru că eu nu l-am lăsat și oricum o să mă întorc așa că, Maria, îmi pare rău, n-ai jucat-o foarte bine, ai așteptat ca eu să plec vineri, ca tu mai apoi să spui că nu merge între tine și Robert. Nu mi-a dat senzația Marinescu că ar fi interesat de Maria Lungu. Absolut deloc. Eu știu ce poate el să facă și tocmai de-asta nu mă agit prea rău. El are un film al lui, dar nu-i nimic, viața mea, că mie îmi place! Continuă tot așa! Și Robert, din punctul meu de vedere ai făcut cea mai bună alegere din viața ta, pentru că se vede de la un kilometru că ea nu a venit acolo pentru tine Am primit și niște videouri cu ea când dormea cu Marinescu pe AntenaPLAY, să vezi cât de mult voia să te cunoască. M-am enervat la momentul cu chipsurile pentru că eram geloasă. Acum am curajul să recunosc. Eu o să fiu partenera lui, draga mea Maria Lungu! Nu doar de scenă”, a spus Amalia prin telefon la Mireasa, Capriciile Iubirii, în ediția de pe 2 iulie 2025.

Marinescu se aștepta să fie certat de Amalia la telefon

Marinescu a fost plăcut surprins de ceea ce a auzit de la Amalia, el așteptându-se mai degrabă să fie certat.

Marinescu: Ești bine? Totul e în regulă?

Amalia: Sunt foarte bine, Cristian! Mi-e dor de tine!

Marinescu: Și mie! Ai grijă de tine! Fă ce ai de făcut, să nu spargi televizorul, că bani să-ți iau altul nu am. Eu am crezut că mă ceartă un pic acum, dar văd că îi merg rotițele. Ne vedem pe data de 11. Te pupăcesc! Ai grijă!

