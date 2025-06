Mireasa sezonul 11. Cristian Marinescu i-a spus Amaliei adevărul despre vârsta lui: „S-au făcut anumite confuzii”

Imediat după ce a intrat în casa Mireasa, Cristian Marinescu a purtat o discuție cu Amalia, fata pentru care a intrat în emisiune. Tânărul a lămurit-o pe concurenta sezonului 11 Mireasa în legătură cu vârsta sa.

După ce în casă s-a spus că Marinescu ar avea peste 30 de ani, tânărul a ținut să-i facă o clarificare Amaliei. Acesta a precizat în emisiune că este născut pe 11.11.1997.

„Câți ani ai tu?”, l-a întrebat Amalia pe Cristian, la o discuție pe terasă.

„Vezi că pe aici s-au făcut anumite confuzii. N-am 30 de ani. S-a zis că am 31, că am 33… Am 27. Nu sunt așa…”, a spus Cristian Marinescu.

„Păi e bine, 27. Dar ce înalt ești!”, a spus Amalia.

„Vezi că pe aici s-au făcut anumite confuzii”. Cristian Marinescu i-a spus Amaliei adevărul despre vârsta lui. CUm a reacționat tânărul când a aflat că Amalia apreciază buchetele scumpe de flori: „Mă iei din prima...”

„Am 1,95 ziua când mă trezesc. Seara am 1,93. Știi că pe timpul zilei ți se mai tasează un pic coloana. Afli acum. Învățăm unul de la altul. Intervenția mea și ce ți-am spus au fost lucruri pe care eu le-am văzut din exterior. To poți să spui că nu m-a manipulat Marinescu. Eu ți-am dat niște sfaturi, dar n-am vrut să nască nicio controversă. Nu am vrut să-ți creez ție un disconfort”, i-a mai spus Marinescu Amaliei.

Întrebat la Mireasa, Capriciile Iubirii dacă este de părere că intervenția lui a dus la despărțirea dintre Amalia și Robert, băiatul a răspuns: „Eu simt că intervenția mea a fost… s-a creat un incendiu. S-au născut foarte multe controverse. Se vedea clar că nu au compatibiliate. Pe Robert îl văd mai retras, mai liniștit. Amalia este cealaltă extremă. Vrea să se arate cum e ea, este deschisă la minte, îi trebuie o provocare. Mai degrabă cu mine are Amalia. Are nebunia în comun, e foarte dezinhibată. Cred că Amalia va aprecia că sunt direct, jucăuș și nu am bariere și nu am limite”.

„Poate a influențat și acel apel video, poate nici nu ne potriveam. Avem principii diferite. Eu caut o femeie mai liniștită, ea e mai zurlie. Ce pot să zic…!”, a spus Robert.

În timp ce doamna Dorina spunea că i-ar fi plăcut ca Marinescu să aducă un palmier din tenerife, moderatoarea emisiunii a amintit faptul că Amalia apreciază cadourile scumpe.

„Să știi că Amalia apreciază cadourile destul de costisitoare. Ne spunea că ea preferă buchetele de flori 100+”, i-a spus Raluca Preda lui Marinescu.

„100+ de lei? De ce? De trandafiri? Mă iei din prima să-mi rupi buzunarul!”, a spus Marinescu râzând.