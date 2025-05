Mireasa sezonul 11. Liliana și Teo au recunoscut că se plac reciproc. Cei doi s-au apropiat în jacuzzi

În emisia live de Mireasa de pe 5 mai 2025 Liliana a spus că-l place pe Teo. Roxana a avut o reacție și a spus că e de părere că apropierea dintre Teo și Liliana e o strategie pentru a sta în competiție.

Liliana și Teo au avut o discuție despre ceea ce simt, după ce Amalia a dezvăluit că fosta ei prietenă i-a spus șoptit că și ea e îndrăgostită de fostul iubit al Roxanei. Liliana a stat aproape de Teo în jacuzzi, la scurt timp după ce a stat și cu Adi și i-a spus că se întoarcă cu spatele pentru a nu o vedea în costum de baie. Diferența de comportament a fost explicată de Teo și de Liliana în emisia live de Mireasa. În timp ce Liliana a spus că pentru ea ziua de vineri a venit ca un nou început, Teo a precizat că de data aceasta fata nu a mai avut rețineri.

Liliana și Teo au spus că se plac reciproc. Cei doi au avut apropieri la jacuzzi. Roxana îi bănuiește pe cei doi de o strategie

„Îl placi pe Teo?”, a întrebat-o Simona Gherghe pe fată.

„Da! Până la urmă am zis că nu am obligații față de nimeni, până acum fiind amândoi în relații nu am putut să ne cunoaștem”, a spus Liliana.

„Foarte bine! În sfârșit”, a spus Ștefan, care a criticat-o pe fată când a stat la grătar cu Teo și pretindea să primească o scrisoare de la Robert.

Cristian și Roxana sunt de părere că apropierea celor doi e o strategie.

„E o strategie de la amândoi. Ei fac asta fix să mai stea un pic pe aici. Important e să te crezi tu pe tine!”, a spus fosta iubită a lui Teo.

