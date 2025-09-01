Mireasa sezonul 11. Mesajul lui Teo după ce tatăl lui s-a stins la doar 52 de ani

Teo și-a pierdut tatăl, în urma unui accident care a avut loc pe câmp. Tânărul a postat un mesaj emoționant după pierderea uriașă.

Teo și-a pierdut tatăl, în urma unui accident care a avut loc pe câmp. Tânărul a postat un mesaj emoționant după pierderea uriașă. | Antena 1

Inima lui Teo e plină de durere, după ce tatăl său a murit în urma unui accident. Băiatul i-a mulțumit pentru tot ce a făcut pentru el și i-a transmis că îl iubește.

Mesajul lui Teo după ce tatăl său s-a stins din viață

Pe tiktok, Teo a postat un clip care conține pozele părintelui său și un mesaj emoționant.

”Ai luat o mare parte din mine cu tine😭 Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru dragostea, sacrificiile și puterea pe care mi le-ai arătat mereu. Ai plecat prea devreme, dar amintirea ta trăiește în fiecare pas pe care îl fac. Te port în suflet și îți voi fi recunoscător toată viața. Odihnește-te în pace, tată drag. Te iubesc din tot sufletul!”, a scris fostul concurent de la Mireasa.

Articolul continuă după reclamă

Mireasa sezonul 11.Tatăl Teo lui și-a pierdut viața în urma unui accident pe câmp

Tragedie în viața lui Teo de la Mireasa, la doar câteva săptămâni de la finalul sezonului 11 Mireasa, când băiatul a revenit acasă. Nu este singura pierdere suferită de acesta în anul 2025, căci în timp ce era concurent, bunicul lui s-a dus la Ceruri.

În timp ce se afla la câmp, îngrijind lucrările de irigație, tatăl lui Teo s-a stins din viață în urma unui accident. Bărbatul, care avea doar 52 de ani, a fost lovit în zona gâtului și a pieptului de manivela de punere în mișcare a tamburului de irigare.