Mireasa sezonul 11. Robert a intervenit prin telefon. Când spune că a văzut-o cu alți ochi pe Amalia

După scrisoarea în care și-a exprimat simpatia față de Amalia, Robert a intervenit telefonic în emisia live de Mireasa de pe 7 mai 2025.

Amalia i-a făcut o invitație oficială lui Robert în casa Mireasa. Liliana a spus că din scrisoarea trimisă de fostul ei iubit a remarcat paragraful în care băiatul spunea că îi e dor de privirile din live-uri cu Amalia.

Amalia a spus că îi place de Robert și l-ar vrea înapoi în casa Mireasa.

„Când ți-ai dat seama că îți place Robert?”, a întrebat SImona Gherghe.

„E un băiat simpatic. Nu mi-a displăcut niciodată!”, a spus Amalia.

Robert a intervenit telefonic.

„După despărțirea de Liliana am văzut-o cu alți ochi pe Amalia. Pe Liliana am nominalizat-o pentru eliminare pentru că ea spunea că problemele noastre sunt influențate din exterior”, a spus Robert.

Liliana a spus că ea simțea și vedea când Robert o privea pe Amalia. În timp ce Liliana spune că vedea priviri când era într-o relație cu Robert, băiatul, care a intervenit telefonic, a spus că a privit-o pe Amalia cu alți ochi după despărțirea de fosta iubită.

„Nu știu de ce este Liliana așa vocală și deranjată. Ce a fost între noi nu a mers, cu toții avem dreptul să fim fericiți. Ea s-a declarat îndrăgostită imediat după ce am plecat. Eu am declarat încă din casa Mireasa că nu mai am sentimente față de Liliana. Eu vreau să o cunosc pe Amalia, e o femeie frumoasă, inteligentă, știe ce vrea de la viață. Cred că așa ca Amalia reacționează o fată care te place, nu ca Liliana”, a spus Robert.

„Nu mai aveai sentimente pentru mine pentru că aveai ochi pentru o altă femeie!”, a spus Liliana.

„O să anunțăm decizia în caz că va fi”, a concluzionat SImona Gherghe.

