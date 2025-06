Mireasa sezonul 11. Ștefan, măcinat de gânduri după ce a citit mesajul Mihaelei pentru alt bărbat. Concurentul se consideră mințit

Ștefan și Mihaela de la Mireasa sezonul 11 au participat la task-ul telefoanelor. Concurentul a găsit o notiță cu un mesaj pentru un alt bărbat.

Ștefan se consideră mințit de către iubita sa, care avea în telefon un mesaj pentru un alt bărbat, Dima.

Mireasa sezonul 11. Ștefan, măcinat de mesajul Mihaelei pentru alt bărbat. Concurentul se consideră mințit

”Dima... cine e Dima?! Cu tine îmi place să petrec timpul (...) cu tine mă simt în pat foarte bine. 7.01.2025”, a citit Ștefan. ”A, e de când eram în Moldova”, a punctat Mihaela.

”Îți dai seama că nu-mi pică bine...”, a afirmat Ștefan, care a aflat că logodnica lui a avut un prieten cu beneficii și i-a trimis mesaj cu doar câteva zile înainte să intre la Mireasa.

Chiar dacă era profund deranjat, Ștefan a ales să nu discute pe îndelete cu Mihaela. Mai târziu, el i se confesa lui Adrian.

Ștefan a început să se îndoiască și de mesajul despre care Mihaela afirmase că e pentru familia ei. Concurentul se consideră mințit de logodnică după ce a citit mesajul pentru Dima.

Un alt aspect care l-a făcut să aibă îndoieli e că nu a putut accesa contul de whatsapp al Mihaelei, care a susținut că nu-și amintește numărul de telefon.

Concurentul a reamintit că Mihaela nu a vorbit despre Dima la noaptea petrecută împreună, când au discutat deschis. Ba mai mult, Ștefan afirmă că iubita i-a zis că ultima ei experiență sexuală a avut loc în august 2024 și i se pare bizar că ea a pregătit un mesaj în ianuarie 2025.

Mihaela a explicat că s-au văzut ultima dată de Revelion, dar nu au avut o aventură. ”Nu am avut nimic, am vorbit, am stat”, a afirmat concurenta.

Vezi mai multe detalii în materialele video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Task-ul telefoanelor a adus discuții în cupluri. Liliana a insistat că a uitat parola

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.