Mireasa sezonul 11. Un nou băiat a intrat în competiție. Cine este Cătălin

Cătălin este noul concurent din sezonul 11 Mireasa. Băiatul a intrat în emisiune în gala de pe 23 mai 2025.

În gala Mireasa de pe 23 mai 2025 și-a făcut apariția un nou concurent. Cătălin afre 28 de ani, vine din Craiova și se descrie ca fiind o persoană energică, ambițioasă și cu simțul umorului.

Cine este Cătălin, noul concurent de la Mireasa

„Îmi plac brunetele, deși cea mai lungă relație a mea a fost cu o blondă. Nu știu câte tatuaje am. Sunt 40-50. Mai am o soră mai mare de 33 de ani. Sunt ambițios și inteligent. Aștept de la femeia de lângă mine să mp respecte și să-mi fie fidelă. Am fost plecat în afară, momentan lucrez în domeniul amenajărilor interioare. În afară am avut mai multe job-uri. Au fost 9 ani. Sunt vulcanic, dar să nu înțelegeți că aș arunca cu masa în sus”, a povestit Cătălin.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.