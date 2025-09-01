Adin s-a supărat pe Lavinia după ce s-a simțit ignorat. Fata a preferat atunci atenția lui Alex: ”nu trebuie să stăm lipiți”, a explicat ea.

Adin a văzut interacțiunea dintre Alex și Lavinia, de la petrecere. Iată ce concluzie a tras.

Mireasa sezonul 12. Adin, deranjat că a fost ignorat de Lavinia în favoarea lui Alex. Decizia anunțată de doamna Adriana

Lavinia și Alex au vorbit minute bune, timp în care Adin era singur pe terasă. Când s-a alăturat, fata avea atenția îndreptată doar spre Alex, așa că s-a supărat și a plecat. Mai târziu, refuza să dea un shot cu Lavinia.

”Nu era nimic funny, doar că vorbeam cu Alex. Nu trebuie să stăm lipiți unul de altul”, a zis Lavinia în emisia live din 1 septembrie 2025, după ce Adin s-a arătat deranjat de interacțiunea ei cu celălalt concurent.

Adin a apărut când Lavinia și Alex stăteau de vorbă și a fost ignorat de fată, așa că s-a supărat. Însă văzând interacțiunea completă dintre cei doi, a ridicat din sprâncene.

Lavinia l-a atins de mai multe ori pe Alex și i-a permis să îi aranjeze șuvița de pe față. ”Ea așa este, asta nu m-a deranjat. M-a deranjat că din nou am pierdut-o, am stat mult timp pe terasă”, a zis Adin.

Doamna Adriana nu a văzut cu ochi buni ce a făcut Lavinia. Ea a anunțat că va pleca momentan din casa Mireasa, pentru ca fiica sa să nu stea singură.

