Mireasa sezonul 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Nominalizările au fost foarte strânse

În gala de pe 17 octombrie 2025 și fetele și băieții au nominalizat un băiat care să părăsească emisiunea Mireasa

În gala Mireasa de pe 17 octombrie 2025 Simona Gherghe le-a invitat pe fete să voteze un băiat despre care consideră că ar trebui să fie eliminat din emisiune. Ulterior, prezentatoarea i-a rugat și pe băieți să voteze un băiat.

Doi băieți intră în cursa de eliminare

Gabriela-Sorin

Lavinia-Virgil

Nicoleta-Sorin

Ștefania-Virgil

Denisa-Virgil

Loredana-Sorin

Alexandra-Sorin

Ale-Sorin

Diana-Sorin „Se spune că atunci când ții la cineva cu adevărat, nu poți să fii egosit. Îți doresc să-ți fie bine”, a spus fata printre lacrimi.

Florina-Virgil

Alex-Sorin

Adin- Virgil

Sorin-Virgil

Virgil-Cristian

Ionuț-Virgil

Cosmin-Virgil

Liviu-Virgil

Cristian-Virgil.

În majoritate, Virgil este propunerea casei pentru eliminare.

Virgil intră în cursa de eliminare cu Cosmin, care e pe ultimul loc în clasamentul publicului. Emily a lăsat „moștenirea” lui Virgil.

Telespectatorii au la dispoziție o săptămână să voteze ce băiat să părăsească emisiunea. Pot vota pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa.

„Ce băiat doriți să eliminați de la Mireasa?”, este întrebarea la care vatriantele de răspuns sunt Virgil și Cosmin.

