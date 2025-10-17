Mireasa sezonul 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Nominalizările au fost foarte strânse

Antena Căutare
În gala de pe 17 octombrie 2025 și fetele și băieții au nominalizat un băiat care să părăsească emisiunea Mireasa

În gala Mireasa de pe 17 octombrie 2025 Simona Gherghe le-a invitat pe fete să voteze un băiat despre care consideră că ar trebui să fie eliminat din emisiune. Ulterior, prezentatoarea i-a rugat și pe băieți să voteze un băiat.

Doi băieți intră în cursa de eliminare

Gabriela-Sorin

Lavinia-Virgil

Nicoleta-Sorin

Ștefania-Virgil

Denisa-Virgil

Loredana-Sorin

Alexandra-Sorin

Ale-Sorin

Diana-Sorin „Se spune că atunci când ții la cineva cu adevărat, nu poți să fii egosit. Îți doresc să-ți fie bine”, a spus fata printre lacrimi.

Florina-Virgil

Alex-Sorin

Adin- Virgil

Sorin-Virgil

Virgil-Cristian

Ionuț-Virgil

Cosmin-Virgil

Liviu-Virgil

Cristian-Virgil.

În majoritate, Virgil este propunerea casei pentru eliminare.

Virgil intră în cursa de eliminare cu Cosmin, care e pe ultimul loc în clasamentul publicului. Emily a lăsat „moștenirea” lui Virgil.

Telespectatorii au la dispoziție o săptămână să voteze ce băiat să părăsească emisiunea. Pot vota pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa.

„Ce băiat doriți să eliminați de la Mireasa?”, este întrebarea la care vatriantele de răspuns sunt Virgil și Cosmin.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa sezonul 12. De ce nu a vrut Cosmin să intre într-o cunoaștere cu Gabriela, deși s-a declarat îndrăgostit de ea...
AS.ro Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
S-a aflat cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” S-a aflat cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

