Mireasa sezonul 12. Cine este Liviu. Băiatul a suferit mult din dragoste în trecut, dar acum speră să-și găsească jumătatea

Publicul Mireasa a aflat în a doua ediție a sezonului 12 Mireasa povestea de viață a concurentului Liviu Gherman.

Liviu Gherman este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Bacău. Tânărul are 26 de ani, este zodia Balanță, are o înălțime de 1,83 m și 72 de kilograme. Se ocupă cu detailing auto.

„Calm, echilibrat și educat. Acesta este zeul Apollo și sper să-mi fie ghid. Am terminat Facultatea de Inginerie Mecanică. Primul meu job a fost la 16 ani, la un call center. Când părinții mei s-au despărțit eu aveam 1 an și jumătate. Am doi frați mai mici. Relația cu tatăl biologic nu există. Ultima dată când am avut contact cu el a fost la 7 ani. Țin cont de părerea alor mei, dar ei sunt deschiși să mă lase să-mi iau deciziile singur”, a povestit Liviu.

Povestea de viață a lui Liviu. Chiar dacă are un tatuaj care îi amintește de fosta iubită, băiatul spune că e vindecat de suferințele din dragoste

Liviu a suferit din dragoste și a găsit dovezi că a fost înșelat. Chiar dacă încă mai are un tatuaj care îi amintește de fosta lui iubită, băiatul spune că acum este vindecat.

„Am 2 tatuaje, unul reprezintă data în care m-am cunoscut cu fosta mea iubită. În viitor îl voi acoperi. Prima relație serioasă a fost în liceu, a durat 2 ani. După liceu ea a plecat în afară. Ultima a durat 3 ani și jumătate și s-a terminat la sfârșitul anului 2023. Am suferit o perioadă bunicică de timp. Era mai mică decât mine cu 5 ani”, a povestit Liviu.

Concurentul sezonului 12 Mireasa este dispus să se căsătorească.

„Am o slăbiciune pentru fetele blonde. Mie îmi place naturalețea. MI-ar plăcea să fie copilăroasă în momentele potrivite, deschisă la comunicare. MI-aș dori ca până în 30 de ani să se întâmple și căsătoria și poate și un copil”, a mai spus Liviu. Băiatul a precizat că nu l-ar deranja dacă partenera lui ar fi o mamă divorțată. Având în vedere că el a fost crescut de bărbatul cu care mama sa și-a refăcut viața, nu ar considera moral din partea lui să se împiedice de ideea de a crește și el la rândul său copilul altui tată. Fetele l-au aplaudat pentru că gândește așa.