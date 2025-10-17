Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 17 octombrie 2025

În Gala de vineri, 17 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 17 octombrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

A fost o săptămână încărcată pentru concurenții sezonului 12 Mireasa. În această săptămână au început două noi cunoașteri: Ionuț și Nicoleta și Alex și Florina. A fost o săptîmână cu multe lacrimi pentru Diana, care a pus punct cunoașterii cu Sorin, dar și pentru Liviu și Ștefania, care se gândesc la trecutul lor. Tot în această săptămână, Adin a recunoscut că îi este dor de Lavinia. Concurenții au participat la 2 task-uri săptămâna aceasta: scaunele muzicale și gătește dacă poți. Ambele jocuri s-au lăsat cu certuri și nemulțumiri.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 17 octombrie 2025

În ediția Gală Mireasa din 17 octombrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de pe 3 octombrie 2025!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Liliana

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Loredana. Fata rămâne în casa Mireasa

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ștefania

Fata Săptămânii este: Diana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ionuț

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Liviu

Băiatul Săptămânii este: Sorin

Pentru că Loredana a fost în top, cea care pleacă acasă este concurenta de pe ultimul loc: Alexandra. Fata a plâns când a aflat despre eliminare, dar a precizat că se bucură pentru toată experiența. „Simțeam! Aveam o stare mai proastă! Mă bucur pentru Loredana că rămâne! Merită!”, a spus Alexandra printre lacrimi.

De asemenea, doamna Adriana a plecat și ea din casa Mireasa, precizând că poate se va mai întoarce doar în vizită. În acest context, mama lui Adin a spus că îl lasă pe băiat ca fiu adoptiv pentru doamna Cristiana.