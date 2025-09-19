Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 19 septembrie 2025

În Gala de vineri, 19 septembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 19 septembrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Denisa, mărturisiri despre singura relație serioasă pe care a avut-o. Reacția lui Cristian

Rezumatul săptămânii

A fost o săptămână intensă pentru concurenții din casa Mireasa. Tinerii au întâmpinat-o pe Denisa, noua concurentă, care și-a exprimat simpatia față de Cristian. De asemenea, concurenții sezonului 12 Mireasa au avut parte de un task important în săptămâna care a trecut: „Panica de la miezul nopții”, unde tinerii au avut la dispoziție 15 secunde pentru a decide în ce casă aveau să petreacă noaptea. Astfel, Liviu a ajuns să doarmă cu Ștefania în același pat, iar între ei au existat mângâieri și atingeri. Surprinzător a fost că astfel de apropieri au existat și între Virgil și Gabriela.

Virgil a fost pus la punct de fetele cărora le-a dat speranțe: Samina, Gabriela și Alexandra. Când Virgil a declarat că ar dori să se îndrepte spre Alexandra, fata a spus că gesturile lui i-au pus capac și că familia sa s-a exprimat printr-o scrisoare că nu este de acord cu o apropiere a ei cu Virgil.

A fost o săptămână complicată și pentru Adin și Lavinia, care au fost în impas. După ce s-a supărat din cauza dansurilor Laviniei cu Sorin, Adin a deci să mai dea o șansă relației. Sorin a ajuns la concluzia că nu este atras fizic de Diana și i-a spus fetei că între ei nu poate fi mai mult decât o foarte frumoasă prietenie.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Familia unui concurent a venit de urgență în casă pentru o intervenție extraordinară. Situație fără precedent

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 19 septembrie 2025

Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de pe 19 septembrie 2025!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Nicoleta

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ștefania

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Emily

Fata Săptămânii este: Diana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Cristian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ionuț

Băiatul Săptămânii este: Liviu

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.