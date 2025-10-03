Mireasa sezonul 12. Eliminare directă! Băieții și fetele au nominalizat un concurent care să părăsească emisiunea

Au fost două votări în casa Mireasa în gala de pe 3 octombrie 2025! Băieții au nominalizat un coleg pentru eliminare. Ulterior, și fetele au nominalizat un băiat.

Simona Gherghe i-a invitat pe băieți să voteze un băiat care să fie în pericol de eliminare. Prezentatoarea le-a precizat băieților că nominalizarea trebuie să nu-i includă pe băieții care se aflau deja într-o cursă la momentul votării. Așadar, Alex, Alexandru și Virgil nu au putut fi nominalizați.

Ulterior, fetele au fost invitate și ele să nominalizeze un băiat pentru eliminare, în afară de cei trei care se aflau în cursă: Alex, Alexandru și Virgil.

Kiprianos, eliminat de la Mireasa

Emily l-a votat pe Sorin.

Virgil l-a nominalizat pe Sorin.

Ale l-a nominalizat pe Kiprianos.

Loredana l-a nominalizat pe Kiprianos.

Diana l-a nominalizat pe Kiprianos.

Ștefania l-a nominalizat pe Kiprianos.

Sorin l-a votat pe Kiprianos.

Liviu l-a votat pe Kiprianos.

Cristian l-a nominalizat pe Kiprianos.

Ionuț l-ar vrea eliminat pe Kiprianos.

Lavinia l-a nominalizat pe Ionuț.

Alexandra l-a nominalizat pe Kiprianos.

Denisa l-a nominalizat pe Kiprianos.

Gabriela l-a votat pe Kiprianos.

Alexandru l-a votat pe Kiprianos.

Alex l-a nominalizat pe Kiprianos.

Adin l-a votat pe Kiprianos.

Kiprianos l-a votat pe Adin.

„Kiprianos, pentru că majoritatea casei te-a votat, astăzi vei părăsi emisiunea, dacă nu ești în top!”, a spus Simona Gherghe.

Băiatul nu a avut imunitate și a fost eliminat.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.