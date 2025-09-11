Încurcate sunt căile dragostei în casa Mireasa sezonul 12! Chiar dacă la începutul emisiunii, Liviu a fost atras de Diana, apoi de Emily, a ajuns să fie într-o cunoaștere cu Ștefania.

Totuși, pare că mintea și inima se gândesc la Emily. Ștefania a simțit asta și a încheiat cunoașterea după ce Liviu a afirmat că e mai atras fizic de Emily decât de ea.

Mireasa sezonul 12. Liviu pare că s-a hotărât! Vrea să o cunoască pe Emily, după ce cunoașterea cu Ștefania s-a încheiat

La câteva ore de la acest moment, Liviu și-a exprimat dorința de a o cunoaște pe Emily.

”Da, aș fi dispus să o cunosc pentru că nu am apucat să o cunosc, în adevăratul sens al cuvântului, pe Emily. E diferență între a îți dori și a fi dispus? Mi-aș și dori să o cunosc pentru că nu am apucat. A fost contactul acela cu ea, la început, dar a fost strict câteva minute, între pauze, apoi a intervenit altcineva, altceva și nu am apucat să o cunosc. Da, cred că mi-aș dori”, a zis Liviu la Mireasa, Capriciile Iubirii.

”E mult să spun că simt ceva pentru ea, e atracția aceea”, a mai adăugat concurentul, la doar câteva ore de la încheierea cunoașterii cu Ștefania.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

