Mireasa sezonul 12. Mamele au certat-o pe Gabriela pentru că insistă să-l cucerească pe Sorin

Mamele au mustrat-o pe Gabriela pentru că insistă să îl cucerească pe Sorin. Tânăra l-a și pupat pe gât la petrecere.

La party, Gabriela a petrecut timp cu Sorin și cu Ionuț. Pe primul îl place mai mult și a simțit să facă un pas spre el. Consideră că nu a fost refuzată, așa că nu s-a retras.

Dar mamele au văzut diferit lucrurile. Acestea au mustrat-o pentru că s-a apropiat de Sorin, care și-a exprimat dorința de a o cunoaște pe Diana.

Doamna Virginia: ”Eu am avut o părere proastă. Nu trebuie să facă așa ceva. S-a discutat în casă, toți am vorbit că Diana se potrivește cu Sorin. Ce rost avea să se bage între ei, acolo?! Și când vine de afară, îi îmbulză, parcă intra berbecul între oi. Ar trebui să fie mai...”

Doamna Cristiana a intervenit: ”Să aibă mai multă demnitate. Ca femeie, în momentul în care un bărbat te respinge o dată, te respinge de două ori, lasă-l doamne iartă-mă. Caută altul. Pe bune, eu am vorbit și cu ea personal. De două ori i-am zis chestia asta, nu îngenunchia în fața unui bărbat, păstrează-ți demnitatea de femeie. Te-a refuzat o dată, te-a refuzat de două ori, stop”.

Când Gabriela a zis că nu a apucat să discute cu Sorin despre situație, doamna Cristiana i-a transmis, pe un ton mai ridicat, că nu are ce să discute cu băiatul.

”Gabriela, hai să fim serioși, cu coloană vertebrală. S-a uitat vreo secundă cum se uită la Diana? Pe bune, hai să nu fim...”, a mai spus doamna Cristiana.

Mai târziu, cele două vorbeau și mama îi explica că nu e cazul să mai încerce, dacă din partea lui nu primește niciun semn. Doamna Cristiana i-a transmis că a ridicat tonul pentru că altfel nu ar fi înțeles că e timpul să se oprească.

