Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Gabrielei. Are în spate o dramă în familie, despre care nu poate vorbi fără să plângă

Gabriela are 23 de ani, e zodia Fecioară și locuiește în Târgu Jiu. E foarte credincioasă și spune că Dumnezeu este cel mai bun prieten al ei.

A fost cerută în căsătorie de două ori, de același bărbat. Le-a acceptat pe ambele, dar după s-au despărțit. Gabriela provine dintr-o familie numeroasă, are 7 frați. Ea e mezina familiei.

Mama e bolnava de când Gabriela avea 10 ani, în prezent e mobilizată la pat. Femeia are cinci accidente vasculare și spune că suferința mamei a făcut-o puternică. Are, desigur, o mulțime de lipsuri din această cauză, căci mama nu a putut fi prezentă în viața ei, din cauza problemelor de sănătate. Îl apreciază pe tata foarte mult, spune că a fost și mamă și tată.

Gabriela a studiat muzica timp de 9 ani, apoi a plecat să muncească în străinătate. A fost ospătar, curier, bucătar. ”La gătit sunt expertă. Tata m-a pus să gătesc de la 10 ani, în trecut el fiind bucătar„, a dezvăluit concurenta sezonului 12.

Gabriela a avut trei relații serioase până la această vârstă. Întotdeauna partenerii au fost mai mari cu câțiva ani. Cu prima relație a făcut sacrificii. A fugit de acasă pentru el și a locuit cu familia bărbatului.

A urmat o relație de 3 ani, cu băiatul respectiv a plecat în străinătate. Pe al treilea l-a cunoscut în Germania, el este cel care a cerut-o de două ori. Era vulcanic verbal, nu i-a plăcut asta.

