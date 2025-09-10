Ștefania a decis că pauza din cunoașterea cu Liviu ar trebui să se transforme într-o încheiere. Tânăra a decis că ar trebui să se oprească.

Ștefania s-a decis în privința lui Liviu, după ce el a recunoscut că fizic e mai atras de Emily decât de ea.

Mireasa sezonul 12. Ștefania a încheiat cunoașterea cu Liviu, după ce a aflat că el e mai atras de Emily

Liviu a spus că are nevoie de o pauză după ce Ștefania a plâns pentru că l-a văzut alături de Emily, când ea îl aștepta pe ringul de dans.

Doar că, la scurt timp de la decizia lui, fata a hotărât că e nevoie de o încheiere. Ea a spus că nu poate trece peste mărturisirea lui Liviu că e mai atras fizic de Emily decât de Ștefania.

În emisia live din 10 septembrie 2025, concurenta a dezvăluit că a decis să pună punct cunoașterii cu Liviu. Ea a explicat și de ce nu s-a grăbit să ia această decizie, având în vedere că au fost nenumărate voci care au avertizat-o că Liviu nu e implicat și potrivit pentru ea.

”Am avut o discuție cu el, l-am întrebat ce a fost, ce o să fie. Am avut confirmări pozitive despre noi doi. Cum era să cred lumea din jur și nu pe el?”, a spus Ștefania, când a fost întrebată de ce a așteptat să ia această decizie, când toată lumea îi spunea că Liviu nu e implicat.

Emily a punctat, în emisiunea Mireasa din 10 septembrie 2025, că nu vede viitor pentru ea și Liviu. Ea consideră că pot fi doar prieteni.

