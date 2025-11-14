Mireasa sezonul 12. Toată casa a făcut nominalizări pentru eliminare. O concurentă a avut imunitate după încălcarea regulamentului

Iolanda a încălcat regulamentul, spunându-le băieților să o voteze în gală. „Ionuț, dacă e votare, știi ce ai de făcut!”, a spus Iolanda, cerând să fie nominalizată pentru eliminare. După cum se știe, concurenților le este interzis să-și ceară nominalizarea. Așadar, Iolanda a avut imunitate.
Toată casa Mireasa a făcut nominalizări pentru eliminare. Ce concurentă a primit imunitate după încălcarea regulamentului
Fetele au votat un băiat pentru eliminare, iar băieții au votat o fată, în afară de Iolanda.
În gala de pe 14 noiembrie au fost difuzate materiale cu Iolanda făcând acuzații grave față de Liviu și aducând jigniri față de Ștefania și Loredana. Fata a avut multe conflicte în ultima vreme și a spus că vrea să plece acasă.
Cine intră în cursa de eliminare. Cinci concurenți sunt la decizia publicului
Fetele și băieții au făcut nominalizări
Ștefania îl nominalizează pe Casian
Loredana l-a nominalizat pe Casian.
Florina-Liviu.
Simona-Marius.
Nicoleta-Casian
Lavinia-Casian.
Iolanda-Liviu.
Diana-Liviu.
Denisa-Liviu.
Liviu și Casian au câte 4 voturi și intră în cursa de eliminare.
Alex-Nicoleta.
Casian- Nicoleta
Adin-Nicoleta
Sorin-Nicoleta
Liviu-Nicoleta.
Ionuț-Nicoleta
Cosmin-Nicoleta.
Marius-Nicoleta
Cristian-Nicoleta.
„Nicoleta, Liviu, Casian, sunteți în cursa de eliminare alături de oaemnii de pe ultimele locuri și de moșternirea lui Ale”, i-a anunțat SImona Gherghe.
Nicoleta a fost pe ultimul loc. Marius a fost pe ultimul loc, dar a fost eliminat direct pentru că Adin a fost salvat de clasamentul publicului, deși pierduse cursa de eliminare.
Ale a lăsat două moșteniri: Loredana și Cosmin.
„Cosmin, Liviu, Casian, Loredana și Nicoleta, toți sunteți în cursa de eliminare".