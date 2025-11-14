Mireasa sezonul 12. Toată casa a făcut nominalizări pentru eliminare. O concurentă a avut imunitate după încălcarea regulamentului

Băieții și fetele au avut o votare încrucișată în gala de pe 14 noiembrie 2025. Fetele au nominalizat un băiat pentru eliminare, iar băieții au votat o fată care să părăsească emisiunea Mireasa.

Iolanda a încălcat regulamentul, spunându-le băieților să o voteze în gală. „Ionuț, dacă e votare, știi ce ai de făcut!”, a spus Iolanda, cerând să fie nominalizată pentru eliminare. După cum se știe, concurenților le este interzis să-și ceară nominalizarea. Așadar, Iolanda a avut imunitate.

Toată casa Mireasa a făcut nominalizări pentru eliminare. Ce concurentă a primit imunitate după încălcarea regulamentului

Fetele au votat un băiat pentru eliminare, iar băieții au votat o fată, în afară de Iolanda.

În gala de pe 14 noiembrie au fost difuzate materiale cu Iolanda făcând acuzații grave față de Liviu și aducând jigniri față de Ștefania și Loredana. Fata a avut multe conflicte în ultima vreme și a spus că vrea să plece acasă.

Cine intră în cursa de eliminare. Cinci concurenți sunt la decizia publicului

Fetele și băieții au făcut nominalizări

Ștefania îl nominalizează pe Casian

Loredana l-a nominalizat pe Casian.

Florina-Liviu.

Simona-Marius.

Nicoleta-Casian

Lavinia-Casian.

Iolanda-Liviu.

Diana-Liviu.

Denisa-Liviu.

Liviu și Casian au câte 4 voturi și intră în cursa de eliminare.

Alex-Nicoleta.

Casian- Nicoleta

Adin-Nicoleta

Sorin-Nicoleta

Liviu-Nicoleta.

Ionuț-Nicoleta

Cosmin-Nicoleta.

Marius-Nicoleta

Cristian-Nicoleta.

„Nicoleta, Liviu, Casian, sunteți în cursa de eliminare alături de oaemnii de pe ultimele locuri și de moșternirea lui Ale”, i-a anunțat SImona Gherghe.

Nicoleta a fost pe ultimul loc. Marius a fost pe ultimul loc, dar a fost eliminat direct pentru că Adin a fost salvat de clasamentul publicului, deși pierduse cursa de eliminare.

Ale a lăsat două moșteniri: Loredana și Cosmin.

„Cosmin, Liviu, Casian, Loredana și Nicoleta, toți sunteți în cursa de eliminare”. Cursa de eliminare e disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.