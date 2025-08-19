Antena Căutare
Mireasa sezonul 7. Maria s-a afișat cu noul iubit. Cum arată cel care l-a înlocuit pe Antonio

Maria de la Mireasa sezonul 7 și-a refăcut viața după despărțirea de Antonio. Iată cine a reușit să o cucerească.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 14:04 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 17:32
Maria de la Mireasa sezonul 7 și-a refăcut viața după despărțirea de Antonio. Iată cine a reușit să o cucerească. | Antena 1

La luni bune după ce ea și Antonio s-au despărțit, Maria a luat-o de la capăt. Și-a deschis un business cu haine și acum are un nou iubit, cu care se mândrește în mediul online.

Mireasa sezonul 7. Maria s-a afișat cu noul iubit. Cum arată cel care l-a înlocuit pe Antonio

Maria iubește din nou și s-a postat alături de bărbatul care a făcut-o să uite trecutul. Fosta concurentă de la Mireasa a apărut pe internet în ipostaze romantice alături de nou iubit.

Cei doi par să se afle la o petrecere, căci el este la bustul gol. De cealaltă parte, Maria zâmbește în timp ce e în compania lui și se bucură de ritmurile muzicii.

Noul partener al Mariei se numește Șerban Gabriel și e pasionat de sport, vacanțe.

Cum a început povestea de iubire dintre Maria și Antonio

Maria și Antonio au intrat în competiția Mireasa pe data de 8 martie 2023, cu 2 luni mai târziu față de finalul sezonului 7. Intrarea lor în același timp în casă i-a făcut să se apropie.

S-au declarat pentru prima dată un cuplu pe 6 aprilie, după ce s-au sărutat pe canapea. Cei doi erau de câteva zile în tatonări, însă spuneau că și-ar dori să se sărute în ploaie, dar nu au mai așteptat acest fenomen meteo.

Atunci, lucrurile nu au mers bine între ei. Irina, prietena amândurora atunci, era permanent prezentă în discuțiile lor de cuplu, iar în emisiune s-a pus problema unei atracții venite din partea Irinei pentru Antonio, lucru negat de toți cei trei implicați.

Separarea s-a produs pe 14 aprilie când Antonio concluziona: „Dacă tu ceri ceva și nu poți să oferi, atunci avem o problemă! Acțiunile fiecăruia vor vorbi în continuare”. Ulterior, și-au mai dat o șansă. Au ajuns să se logodească și în Marea Finală a sezonului 7 s-au și căsătorit. Ei au fost câștigătorii marelui premiu, în valoare de 40.000 de euro.

Despărțirea a survenit la finalul anului 2024, când Maria și Antonio au decis să se separe și să nu discute prea mult despre eșecul căsniciei lor. Tânărul a abordat acest subiect abia după ce s-a afișat cu Mădălina, noua lui iubită. Din partea Mariei, a fost liniște deplină.

„Am apreciat și apreciez pentru că ne-ați susținut, dar ne-ați susținut pentru că ne-ați simpatizat. Eu n-am venit să vă spun că dacă mă susțineți eu promit că de acum încolo toată viața mea voi veți avea detalii private din viața mea. Nu am făcut chestia asta. Vouă v-a plăcut de noi și ne-ați susținut că ați avut o simpatie. Asta nu mă obligă ca eu să vă dau explicații și răspunsuri toată viața mea. Eu nu vreau să dau răspunsuri. Și dacă vreau să-l dau, îl dau când vreau eu”, a spus Antonio într-un live pe TikTok.

