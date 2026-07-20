Miruna Tache se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Fosta concurentă Mireasa a publicat o fotografie cu burtica de gravidă.

Miruna Tache, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa, este mama unei fetițe superbe și încă un copilaș este pe drum. Miruna și soțul ei abia așteaptă formula de 4!

Miruna din sezonul 6 Mireasa este însărcinată pentru a doua oară. Cum a dat vestea: „Unii spun că este curaj”

„Unii spun că este curaj. Pentru noi este încă o binecuvântare!

Dragostea nu se împarte, ci se înmulțește, iar inimile noastre sunt pregătite să iubească din nou, și mai mult! Abia așteptăm formula de 4!”, a transmis Miruna Tache în dreptul imaginii în care apare cu burtica de gravidă.

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Miruna și soțul ei au devenit părinți pentru prima oară pe 28 februarie 2025. Mulți dintre cei care au urmărit-o pe Miruna în emisiunea Mireasa au admis faptul că tânăra este schimbată în bine și se bucură să vadă că viața ei a luat o întorsătură frumoasă, după căsnicia eșuată cu Cosmin Munteanu.

Miruna a împărtășit în 2024 vestea sarcinii, printr-o postare plină de emoție: „Nicio poză, nicio descriere, niciun mod de a anunța nu sunt suficiente când este vorba despre o binecuvântare. Dumnezeu ne iubește și ne-a trimis un suflet care să ne umple viața de fericire. Promitem să avem grijă de tine cum vom putea mai bine pentru că suntem recunoscători până la cer și înapoi de venirea ta pe lume! Te iubim un infinit de vieți! Semnat, mami și tati!”, a spus atunci Miruna Tache.

Miruna este căsătorită

Cererea în căsătorie a avut loc la Mănăstirea Ghighiu, un loc superb din județul Prahova. Acolo, Gabriel s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Miruna.

Pe contul său de Instagram, tânăra a publicat mai multe imagini cu momentul în care s-au logodit, precum și cu buchetul de trandafiri albi pe care partenerul i l-a dăruit.„De dimineață, în timp ce ne pregăteam să mergem la mănăstire, chiar vorbeam ce drăguț ar fi să aibă loc cererea în căsătorie a unei femei în casa Domnului. Am simțit ca niciun loc nu ar fi mai frumos pentru cererea mea pe viitor. Clar Dumnezeu mi-a trimis acest gând și dorința mea a fost atât de pură încât la câteva ore, chiar asta s-a întâmplat. Planul era să fiu cerută la mănăstirea mea de suflet, Ghighiu. O cerere din suflet, emoționantă, în liniște. Un moment intim pe care îl păstrez pentru sufletul nostru. Totuși, las poza asta aici că e prea frumoasă și îl și iubesc mult pe acest drăguț! Ce Dumnezeu unește, nimeni să nu despartă!”, a scris Miruna.