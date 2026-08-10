Rezultate Loto, 9 august 2026. Report la Loto 6/49 de peste 9,82 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 9 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 9 august 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 13 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Duminică, 9 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 august 2026, Loteria Română a acordat peste 29.181 de câștiguri în valoare totală de peste 2,71 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 9 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Loto 6 din 49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 11 premii în valoare de 47.226 de lei.

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Rezultate la Loto 6 din 49 din 9 august 2026: 5, 2, 31, 16, 33, 37

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 9 august 2026:

Rezultate Loto la Joker din 9 august 2026: 10, 5, 4, 25, 13 + 17

Rezultate Loto la Noroc Plus din 9 august 2026: 0 5 0 5 9 0

Rezultate la Loto 5 din 40 din 9 august 2026: 17, 38, 10, 6, 37, 3

Rezultate Loto la Super Noroc din 9 august 2026: 2 0 4 5 1 8

Rezultate Loto la Noroc din 9 august 2026: 2 8 7 1 8 1 9

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,82 milioane de euro

Joi, 13 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 august 2026, Loteria Romana a acordat 29.181 de castiguri in valoare totala de peste 2,71 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 767.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,66 milioane de lei (peste 697.400 de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 186.500 de lei (peste 35.500 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 53.700 de lei (peste 10.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 604.200 de lei (peste 114.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 237.300 de lei (peste 45.100 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 78.400 de lei (peste 14.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 355.700 de lei (peste 67.600 de euro).