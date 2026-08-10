Primele trei ispite masculine din sezonul MAXIM Insula Iubirii sunt Narcis, Vlad și Alberto!

Din 4 septembrie, Insula Iubirii revine vineri și sâmbătă, la Antena 1.

Show-ul care a demonstrat că relațiile pot fi puse la grea încercare, în cele mai frumoase condiții, este aproape de revenire. Departe de casă, în Thailanda, cuplurile au acceptat să îmbrățișeze ceea ce le-a adus formatul și să se folosească de sinceritate și asumare pentru a lua deciziile corecte pentru viitorul lor. Cel mai așteptat format începe din 4 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar de astăzi, numele ispitelor din acest an încep să fie prezentate, în mod oficial!

Narcis Bujor are 33 de ani, este imediat recunoscut după tatuaje și statura impunătoare și este printre cei care au mai trăit o dată experiența acestui show. După ce a participat în sezonul 9, acesta este gata de o revenire care ar putea schimba totul. ”Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate și acesta a fost și motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se știu și, în acest an, simt că mi se va oferi șansa”, admite Narcis, înainte de a descoperi cum i se scrie povestea, de această dată.

Are 32 de ani și reușește cu pasiunea lui să aducă starea de bine celor din jur, atunci când dă drumul la muzică. Este Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, iar meseria l-a purtat mereu printre femei. Dacă acolo știe deja cum să le cucerească, acum vede această participare ca fiind una care să-l facă și pe el să se redescopere: ”nu mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”. Spune că va lăsa totul să vină de la sine și că va trăi fiecare zi, la intensitate maximă. Oare ce îi va aduce Insula?

Cunoscut de pe rețelele sociale, acolo unde primește mereu multe complimente de la urmăritoare, Alberto Grecu recunoaște că a urmărit show-ul în trecut și că este curios de cum va fi să-l simtă, pe propria piele: ”e o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”. Are 26 de ani, este antreprenor și creator de conținut și, deși nu și-a făcut niciun plan, este sigur că va fi o experiență de neuitat.

Articolul continuă după reclamă

Toți cei trei sunt pregătiți să ducă cel mai dur test al relațiilor la un nou nivel. Cui îi vor atrage atenția? Ce reacții vor stârni printre cele care au ales să participe în emisiune?

Trei noi nume urmează să fie dezvăluite, mâine! Până atunci, noutăți despre Insula Iubirii pot fi aflate de pe rețelele sociale ale show-ului fenomen, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Nu ratați marea premieră, din 4 septembrie.