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Sărbătoare importantă pe 11 august. Ce moaște vor fi scoase spre închinare. Mii de credincioși sunt așteptați

Sărbătoare importantă pe 11 august! Mii de credincioși sunt așteptați la Târgoviște, unde vor fi expuse spre închinare moaștele Sfântului Nifon și ale Sfintei Filofteia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 12:46 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 12:55
Sărbătoare importantă pe 11 august. Ce moaște vor fi scoase spre închinare. Mii de credincioși sunt așteptați | Shutterstock
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Ziua de 11 august aduce un motiv de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. Târgoviște devine, în perioada 10-11 august, unul dintre principalele locuri de pelerinaj din țară, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

Ce moaște vor fi scoase spre închinare. Mii de credincioși sunt așteptați

Mii de credincioși sunt așteptați să participe la pelerinajul organizat pe parcursul celor două zile. Anul acesta, alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon, păstrate în Catedrala din Târgoviște, vor fi expuse spre închinare și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia, aduse special de la Curtea de Argeș.

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Evenimentul religios reprezintă unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox pentru credincioșii din această zonă, care vin să se roage și să se închine la sfintele moaște. Procesiunea și slujbele dedicate Sfântului Ierarh Nifon atrag, în fiecare an, numeroși pelerini din Târgoviște, dar și din alte localități ale țării.

Cine a fost Sfântul Ierarh Nifon

Sfântul Ierarh Nifon a fost una dintre personalitățile marcante ale vieții ortodoxe de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. S-a născut în jurul anului 1435 și a ales încă de tânăr calea vieții monahale.

Parcursul său bisericesc l-a purtat până la Muntele Athos, unde s-a remarcat prin pregătirea sa teologică, dar și prin viața sa duhovnicească. Ulterior, Sfântul Nifon a devenit Mitropolit al Tesalonicului, iar mai apoi a ocupat, în două rânduri, scaunul de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului.

Legătura sa cu Țara Românească este una deosebit de importantă. Sfântul Ierarh Nifon a ajuns în Țara Românească în timpul domniei lui Radu cel Mare și a contribuit la organizarea și întărirea vieții bisericești de aici.

După trecerea sa la cele veșnice, Sfântul Nifon a rămas în memoria credincioșilor drept unul dintre marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. Canonizarea sa a avut loc la Curtea de Argeș, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, fiind considerată una dintre primele canonizări săvârșite pe teritoriul actual al României.

Moaștele Sfintei Filofteia, aduse la Târgoviște

Un moment special al pelerinajului din acest an îl reprezintă aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Acestea vor fi expuse spre închinare alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon, oferindu-le credincioșilor posibilitatea de a se ruga la cei doi sfinți.

Sfânta Muceniță Filofteia este una dintre cele mai iubite sfinte din România, fiind cunoscută pentru credința și milostenia sa. Moaștele sale sunt păstrate la Mănăstirea Curtea de Argeș și reprezintă, de-a lungul anului, un important punct de pelerinaj pentru credincioși.

Astfel, zilele de 10 și 11 august sunt așteptate cu emoție de credincioși, care sunt invitați să participe la slujbele religioase și să se închine la moaștele celor doi sfinți. Pentru mulți dintre pelerini, această sărbătoare reprezintă un prilej de rugăciune, reculegere și întărire sufletească.

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