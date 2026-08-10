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Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău acceptă provocările lui Nea Mărin, la Poftiți pe la noi

Brașovul îi întâmpină pe noii concurenți Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere cu misiuni și situații pe care aceștia nu le-ar fi anticipat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 10:04 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 10:06
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Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău acceptă provocările lui Nea Mărin, la Poftiți pe la noi | antena 1
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Pentru Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău începe o etapă în care relaxarea nu vine fără efort, iar Nea Mărin este pregătit să le dea de lucru, ori de câte ori prinde ocazia. Ce aventuri îi așteaptă și cine va reuși să ajungă la relaxare, aflăm astăzi, mâine și miercuri de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Dacă pentru cele patru vedete, apariția în emisiune este o premieră, așa că toată probele îi vor surprinde, veteranii emisiunii, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, aflați în echipa roșie, respectiv Rikito Watanabe și Sonny Medini, din echipa galbenă, vor fi și ei puși în dificultate de unele provocări.

„Nea Mărin este deja legendă și vreau să văd dacă pot să o fac și pe asta. Eu m-am trezit mai devreme, că știam că vine de dimineață. Sunt sigură că o să îmi dau doctoratul în boschetăreală, pentru că noroi, pentru că probe, pentru că tăvăleală în cizme de cauciuc”, va spune Raluca Bădulescu, în timp ce Alina Pușcău va declara: “Nu am văzut nicio emisiune cu Nea Mărin, nu știu în ce mă bag, dar mă bag.”

Proba zilei îi aduce pe toți concurenții la Grădina Zoologică din Brașov, unde aceștia se vor împărți în cele două echipe. Raluca Bădulescu și Florin Stamin se alătură echipei roșii, în timp ce Alina Pușcău și Serghei Mizil intră în echipa galbenă. Câte doi concurenți din fiecare echipă vor porni prin grădină, urmând indiciile oferite de Nea Mărin pentru a descoperi patru locații în care trebuie să ducă la bun sfârșit mai multe activități. Odată încheiate toate misiunile, aceștia se vor întoarce la colegii lor pentru a pregăti meniurile destinate animalelor sălbatice. Cine va reuși să obțină victoria, rămâne de văzut.

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Cei care reușesc să se impună vor avea parte de mult râvnita relaxare, în timp ce echipa învinsă va intra, ca de fiecare dată, sub comanda lui Nea Mărin și va avea de dus la capăt noi sarcini.

Noile ediții din Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere pot fi urmărite începând de astăzi, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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