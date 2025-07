Ada de la Mireasa sezonul 6 trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alberto. Cei doi chiar s-au logodit în primăvara anului 2025, chiar de aniversarea tinerei.

Sebaidin și Ada au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din emisiunea "Mireasa", captivând inimile telespectatorilor cu povestea lor de dragoste aparent perfectă.

O mai ții minte pe Ada de la Mireasa sezonul 6? Cum arată acum și cine e bărbatul care l-a înlocuit pe Sebaidin

Povestea Adei și a lui Sebaidin are în spate o mulțime de situații imprevizibile. Cei doi s-au cunoscut în casa Mireasa, unde tânăra a făcut eforturi mari pentru a-l seduce pe fostul concurent al show-ului matrimonial.

Între ei s-au dat „lupte” mari, dar asta se pare că i-a unit și mai mult afară. Deși Sebaidin susținea că nu își dorește să participe alături de Ada la task-ul sărutului, tânăra a reușit să-i „fure” un pupic acestuia în timp ce se afla pe terasă.

Totuși, relația lor a început după ce au părăsit casa Mireasa și a durat o perioadă, când au decis să meargă pe drumuri separate din motive știute doar de ei.

În prezent, Sebaidin nu s-a afișat cu altă fată, dar Ada are un nou iubit de ceva timp. Împreună s-au lansat în afaceri și muncesc pentru ca visul lor să se îndeplinească.

În aprilie 2025, Ada făcea o postare dedicată. Se pare că iubitul său a surprins-o atunci cu un inel de logodnă, pe malul mării. ”Voiam să fac gluma cu “ Am zis nu, dar am acceptat inelul“ , dar am zis Daaaaaaa, pentru că am aflat și am simțit că am omul meu . ❤️

Îți mulțumesc, Doamne! Mulțumesc pentru că indiferent de greșeli, de supărări și momente, ai adus un om în viața mea, care a decis să rămână indiferent de zile și stări!”, a scris fosta concurentă de la Mireasa.

