Prezența lui Claudio stârnește discuții în casa fetelor de la Mireasa. Ce a declarat Veronica despre concurent

Venirea lui Claudio a stârnit discuții și presupuneri în casa Mireasa. Veronica crede că i-a atras atenția, dar Anne-Mary a intrat și ea în ecuație.

Ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii a adus în prim-plan noi discuții despre venirea lui Claudio în competiție. Prezența noului concurent a stârnit curiozitatea fetelor, iar Veronica este convinsă că acesta a remarcat-o încă de la început. Mai mult, tânăra crede că i-a atras atenția și că sosirea lui ar putea avea legătură cu ea.

Prezența lui Claudio stârnește discuții în casa fetelor de la Mireasa

Subiectul a fost dezbătut în casa fetelor, unde Anne-Mary și Claudia au discutat despre venirea noului concurent și despre posibilele sale intenții. Veronica a făcut și ea câteva remarci, lăsând să se înțeleagă că ar putea exista deja un interes din partea lui Claudio.

La un moment dat, concurenta le-a transmis colegelor o replică în ton glumeț, sugerând că un simplu zâmbet ar putea reprezenta începutul unei povești de dragoste.

„Ai grijă cui îi zâmbești astăzi. S-ar putea să fie începutul unei povești. Numai la mine au căzut din astea legate de dragoste”, a spus Veronica.

Ulterior, aceasta a explicat de ce are impresia că noul venit a remarcat-o. Concurenta a povestit că, în timpul unei discuții, Claudio ar fi fost atent la ea, iar din ceea ce a înțeles, i-ar fi plăcut de ea.

Ce a declarat Veronica despre concurent

„Aseară, așa, din câte am înțeles, eu i-am plăcut, pentru că stătea cu Anne și vorbeam și...”, a declarat Veronica.

Tânăra a continuat discuția și a remarcat că printre fetele singure au mai rămas puține concurente, însă unele dintre ele sunt încă noi în competiție.

„Din fetele singure, cam noi am mai rămas, dar voi sunteți noi”, a spus Veronica.

În schimb, Ștefania a avut o altă interpretare asupra motivului pentru care Claudio a intrat în casa Mireasa. Aceasta a crezut inițial că noul concurent ar fi venit special pentru Anne-Mary.

„Eu credeam că pentru ea a venit”, a spus Ștefania, făcând referire la Claudio și Anne-Mary.

Subiectul a fost discutat și în platoul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii, unde Anne-Mary și Veronica și-au susținut punctele de vedere. Veronica este de părere că Anne-Mary ar fi, de fapt, cea mai interesată de Claudio, în ciuda impresiei pe care și-a format-o despre atenția pe care i-ar fi acordat-o ei.