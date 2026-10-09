Radu a pus ochii pe Alexandra, noua concurentă din casa Mireasa! Descoperă ce a zis despre ea, dar și ce a răspuns concurenta, atunci când a fost întrebată pe cine place.

Vă reamintim faptul că în ediția precedentă a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, Alexandra a intrat în casa Mireasa și a întors multe priviri. Se pare că Radu a pus deja ochii pe ea. Descoperă ce a răspuns tânăra în ediția din 9 octombrie 2026, atunci când a fost întrebată care este băiatul pe care îl place.

Radu a pus ochii pe Alexandra! Ce a răspuns concurenta, atunci când a fost întrebată pe cine place! Ce a ieșit la iveală la Mireasa

Alexandra are 24 de ani și a devenit cea mai nouă concurentă din casa Mireasa. Aceasta a petrecut seara în casa băieților, aceștia având ocazia să o cunoască mai bine. Au aflat despre ea faptul că gătește și că îi place să facă acest lucru.

Andrei Beleuț a vrut să fie cât mai galant și a servit-o cu paste, iar Radu nu s-a ferit să îi pună întrebări. Băieții au întrebat-o care este băiatul de care îi place, dar aceasta a refuzat să îl numească.

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„E cineva matur și amuzant, care face glume”, a fost singurul indiciu oferit de concurentă.

Împins de cei din jur, Radu a recunoscut faptul că o place: „Din piesele de puzzle pe care le-am primit, păreai foarte frumoasă și așa. Și acum când văd puzzle-ul complet...”.

La testimonial, tânăra a mărturisit: „Nu, nu mi-a atras nimeni atenția într-un mod neașteptat. AM simțit priviri, nu știu dacă au fost anumite priviri sau doar interacțiuni de grup”.

Ulterior, când băieții au rămas singuri, concluzia lui Radu a fost că tânăra îl place fie pe el, fie pe Andrei Beleuț.

„Îmi place de ea, pare o persoană caldă, are ceva luminos la față”, a zis acesta din urmă.

„Și ochi frumoși”, a completat Radu, care pare că a pus deja ochii pe Alexandra, noua concurentă din casa Mireasa sezonul 14.

Ce au mai discutat băieții, dar și ce s-a mai aflat în Live? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 8 octombrie 2026. a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.