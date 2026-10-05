În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, camerele de filmat au surprins ce s-a întâmplat cu Anne Mary și Radu.

La sfârșitul lunii septembrie, Radu a luat decizia, din nou, de a se despărți de Anne Mary, după ce tânăra l-a jignit și a avut o atitudine extrem de nepotrivită la adresa lui. În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, camerele de filmat au surprins ce s-a mai întâmplat între cei doi concurenți. Descoperă mai multe detalii despre subeict în rândurile de mai jos.

Radu, schimbare radicală față de Anne Mary! Ce gest a făcut, când s-a enervat. Mesajul dureros pe care l-a transmis la Mireasa

În ediția din 5 octommbrie 2026 a emisiunii Mireasa au fost difuzate imagini cu micile gesturi pe care le-a tot făcut Anne Mary ca să ajungă în preajma lui Radu. Într-unul dintre momente, aceasta s-a așezat pe balansoar lângă Radu, în curtea casei, însă după câteva replici, concurentul s-a enervat, a învelit-o pe tânără cu o pătură și apoi s-a ridicat și a plecat.

Dacă până nu de mult era ceva mai zâmbitor și mai răbdător, iată că acum Radu pare să nu mai fie la fel, în ceea ce o privește pe Anne. Acestua pare să nu mai suporte mesajele contradictorii pe care ea le transmite.

„Ce-ți dorești, Radu, de la o femeie? Iubire. Eu cred că ți-am oferit iubire și cred că eu pot să îți ofer ce nu ți-a mai dat nimeni niciodată”, i-a zis Anne-Mary, încercând să îl convingă că îl iubește și că merită o șansă din nou.

„Eu caut și respect, pe lângă iubire”, a spus Radu.

„Știu că la nervi reacționez urât, am lucrat pentru tine la lucrurile astea. Am încercat să mă comport și mai frumos, jur. Am orgoliu foarte mare și pentru tine l-am lăsat”, a încercat ea să spună.

„Aș vrea să ne comportăm ca oamenii”, a venit replica tânărului.

Anne a tot încercat să îl înduplece pe Radu, dar nu a reușit, în ciuda numeroaselor eforturi depuse.

Ulterior, în Live, într-o discuție cu Simona Gherghe, Radu a dezvăluit faptul că este dispus să discute cu fosta iubită, dar că nu dorește ceva mai mult decât atât: „Putem discuta ca prieteni, dar nu vom mai forma un cuplu! Am spus-o și o repet acum. Nu mai simt ceva pentru ea”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.