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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 10 august 2026. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu, speriate de Nea Mărin cu un mic dejun

În emisia de Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere de pe 10 august 2026, Nea Mărin și-a întâmpinat vedetele invitate în stilul său caracteristic. Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău sunt vedetele din noua etapă a emisiunii, iar coregraful s-a gândit cum să le facă „botezul”. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 20:39 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 20:39
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Nea Mărin le-a făcut o „surpriză” vedetelor dis de dimineață: un mic dejun menit să le dea trezirea. Gazda emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere s-a gândit să-și întâmpine invitații într-un mod inedit.

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Alina Pușcău și Raluca Bădulescu, speriate de Nea Mărin cu un mic dejun surpriză. S-a lăsat cu farfurii sparte: Doamne ferește! În ce m-am băgat?

„Toți au venit pentru prima dată la mine. M-am gândit că, fiind serie nouă, ce-ar fi să le servesc un mic dejun À La Nea Mărin”, a spus gazda emsiunii, care a așezat șerpi de cauciuc pe 2 felii de pâine, a acoperit farfuriile cu un șervețel și a mers mai întâi la Alina Pușcău. Modelul s-a speriat atât de tare încât a aruncat farfuria și a făcut-o țăndări. „Prima dată am crezut că e șarpe adevărat, dar era ceva de plastic. Nu mă așteptam să fie așa. Am zis: în ce naiba m-am băgat”, a spus Alina Pușcău.

Următoarea victimă a coregrafului a fost Raluca Bădulescu. Regina a țipat și ea când a descoperit ce ascundea surpriza lui Nea Mărin: „Am halit-o de la micul dejun. Doamne ferește!”, a spus Raluca Bădulescu după sperietură.

„Nea Mărin este deja legendă și vreau să văd dacă pot să o fac și pe asta. Eu m-am trezit mai devreme, că știam că vine de dimineață. Sunt sigură că o să îmi dau doctoratul în boschetăreală, pentru că noroi, pentru că probe, pentru că tăvăleală în cizme de cauciuc”, a spus Raluca Bădulescu, în timp ce Alina Pușcău a declarat: „Nu am văzut nicio emisiune cu Nea Mărin, nu știu în ce mă bag, dar mă bag”.

Nea Mărin, de 68 de ani, i-a oferit o surpriză și lui Serghei Mizil, de 72 de ani: l-a împușcat cu pistolul cu ventuze imediat cum a deschis ușa. Serghei s-a amuzat de gluma coregrafului.

Alina Pușcău a participat la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere înainte de anunțul diagnosticului greu. În timpul ce se difuzează emisiunea, modelul se află în California, unde a început tratamentul pentru cancer.

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

Colaj cu Raluca Bădulescu și Alina Pușcău

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Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău acceptă provocările lui Nea Mărin, la Poftiți pe la noi...
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