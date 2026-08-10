Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici
Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. Proba zilei îi aduce pe toți concurenții la Grădina Zoologică din Brașov, unde aceștia se vor împărți în cele două echipe. Raluca Bădulescu și Florin Stamin se alătură echipei roșii, în timp ce Alina Pușcău și Serghei Mizil intră în echipa galbenă. Câte doi concurenți din fiecare echipă vor porni prin grădină, urmând indiciile oferite de Nea Mărin pentru a descoperi patru locații în care trebuie să ducă la bun sfârșit mai multe activități.
Luni, 10.08.2026, 21:30