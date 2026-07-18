Mireasa, sezon 13. Gest emoționant pentru Alexandru, care nu a avut familia în Finală. Raluca Preda, în pragul lacrimilor

La Mireasa, Capriciile Iubirii, după Finala sezonului 13, a existat un moment extrem de emoționant. Psihologul Eduard Puiu a inițiat un gest superb pentru concurentul care n-a avut familia alături la cununia civilă.

Eduard Puiu a avut cuvinte de laudă pentru Alexandru, care și-a asumat decizia de a se căsători în ciuda dezaprobării părinților și a stat cu fruntea sus, chiar dacă mama nu i-a fost alături în momentele emoționante. Toți invitații de la Capricii l-au luat în brațe pe Alexandru, iar Eduard Puiu i-a spus că își dorește ca în memoria lui să nu rămână că a fost singur în momentele importante, ci că a fost înconjurat de părinți spirituali.

Citești și: Finala sezonului 13 Mireasa. Giulia și Alexandru și-au rostit jurămintele de iubire. Cum a început povestea lor de dragoste

Moment emoționant la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Am fost cu toții extrem de impresionați. Eu personal ca niciodată. Mi-a părut foarte rău că nu a existat un părinte lângă Alexandru în acest sezon. O să-mi rog colegele să vină lângă mine. Am criticat, am dat sfaturi bune, am dat sfaturi rele, dar vrem să-ți fim părinți spirituali. Vreau să nu te simți singur, vrem să-ți fim aproape și momentul ăsta să nu rămână în memoria ta decât că ai fost înconjurat de mai mulți părinți spirituali. Îți mulțumim pentru exemplu”, a spus Eduard Puiu.

Articolul continuă după reclamă

În pragul lacrimilor, Raluca Preda și-a amintit de momentul în care ea însăși s-a căsătorit civil în Finala sezonului 6 Mireasa, când i-a avut alături pe părinții ei.

„E un moment plin de emoție. Eu am trăit această experiență și nu aveam 22 de ani ca ei, ci aveam 32. Nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost să nu-i am pe ai mei aici, alături de mine, într-un moment atât de special. Dar, după cum vedeți, Giulia și Alexandru au reușit să fie puternici și să ducă această zi unică și importantă cu zâmbetul pe buze”, a spus prezentatoarea Mireasa, Caprciile Iubirii.

Citește și: Finala sezonului 13 Mireasa. Reacția băieților când își văd încântătoarele mirese. Finalistele au strălucit în rochiile de basm