Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!

Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. Proba zilei i-a adus pe toți concurenții la Grădina Zoologică din Brașov! Raluca Bădulescu și Florin Stamin se alătură echipei roșii, în timp ce Alina Pușcău și Serghei Mizil intră în echipa galbenă. Câte doi concurenți din fiecare echipă vor porni prin grădină, urmând indiciile oferite de Nea Mărin pentru a descoperi patru locații în care trebuie să ducă la bun sfârșit mai multe activități.

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