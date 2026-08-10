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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!

Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. Proba zilei i-a adus pe toți concurenții la Grădina Zoologică din Brașov! Raluca Bădulescu și Florin Stamin se alătură echipei roșii, în timp ce Alina Pușcău și Serghei Mizil intră în echipa galbenă. Câte doi concurenți din fiecare echipă vor porni prin grădină, urmând indiciile oferite de Nea Mărin pentru a descoperi patru locații în care trebuie să ducă la bun sfârșit mai multe activități.
Luni, 10.08.2026, 21:50
”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 ”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți... Luni, 10.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere! Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că... Luni, 10.08.2026, 23:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil... Luni, 10.08.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A. Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea... Luni, 10.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo!... Luni, 10.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au... Luni, 10.08.2026, 20:30 „Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 „Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la... Miercuri, 05.08.2026, 23:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei,... Miercuri, 05.08.2026, 23:03 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns într-un studio de dans la bară: „E cu striptease!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns... Miercuri, 05.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși să care pâmânt cu roaba: ”Ce-am fost și ce-am ajuns!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși... Miercuri, 05.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la... Miercuri, 05.08.2026, 21:46 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma... Miercuri, 05.08.2026, 21:45
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:52 ”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Logo show Luni, 10.08.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.

Logo show Luni, 10.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici

Logo show Luni, 10.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin

Logo show Luni, 10.08.2026, 20:30
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